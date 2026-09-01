María Becerra, una de las más grandes representantes del pop urbano llega a Perú con todos sus éxitos y presenta su "Quimera Tour"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una de las artistas más importantes de la música latina actual, María Becerra, regresa a Lima para reencontrarse con sus miles de seguidores peruanos. La cantante argentina llegará a nuestro país el próximo 4 de noviembre para ofrecer un único y esperado concierto en el Costa 21, como parte de su nueva gira "Quimera Tour", un espectáculo que promete reunir sus grandes éxitos y presentar una propuesta escénica completamente renovada.

La preventa de entradas se inicia este viernes 4 y sábado 5 de septiembre desde las 11:00 a. m. a través de Teleticket, con un hasta 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank. La expectativa por su regreso es enorme, luego de convertirse en una de las voces femeninas más influyentes de la nueva generación de artistas latinoamericanos.

El regreso de "La Nena de Argentina" al Perú

Durante su presentación en Lima, María Becerra hará vibrar al público con canciones que se han convertido en verdaderos himnos de la música urbana y el pop latino como "¿Qué Más Pues?", "Corazón Vacío", "Automático", "Ojalá", "Los del Espacio", "Miénteme", entre muchos otros éxitos que han alcanzado millones de reproducciones alrededor del mundo.

Nacida en Buenos Aires, Argentina, María Becerra comenzó su carrera artística desde muy pequeña y alcanzó popularidad inicialmente a través de las plataformas digitales, donde empezó a construir una comunidad de millones de seguidores. Con el paso de los años, logró trasladar ese fenómeno de internet a los escenarios más importantes de Latinoamérica y Europa, consolidándose como cantante, compositora e intérprete.

Su crecimiento artístico ha sido vertiginoso. Ha logrado posicionar múltiples canciones en las principales listas internacionales, colaborar con reconocidos artistas de la escena latina y urbana y convertirse en una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Su capacidad para moverse entre el pop, el reguetón y los sonidos urbanos le ha permitido conectar con diferentes generaciones y públicos alrededor del mundo.

"Quimera", una nueva dimensión artística"

"Quimera", su tercer álbum de estudio, lanzado en noviembre de 2025, representa una nueva etapa en la carrera de María Becerra. El proyecto explora diferentes facetas emocionales y personales de la artista y reúne importantes colaboraciones con figuras como Tini, Paulo Londra, Karina, El Alfa, Rei y Taichu.

Pero "Quimera" no se queda únicamente en la música. María ha llevado el concepto del álbum a los escenarios a través de una experiencia audiovisual que incorpora distintos alter egos y personajes, cada uno asociado a diferentes universos emocionales de la artista.

El espectáculo combina música, vestuario, tecnología, performance y una potente narrativa visual, convirtiendo cada presentación en una experiencia mucho más allá de un concierto tradicional.

Ahora, toda esta propuesta llegará a Lima para una noche que promete ser inolvidable. María Becerra está de regreso y "Quimera Tour" promete convertir el Costa 21 en una verdadera fiesta de la música latina.