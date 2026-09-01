Gregorio Pernia 'El Titi' en Perú: actor es INTERVENIDO por la PNP en aeropuerto: "No traje nada"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor Gregorio Pernía llegó al Perú para realizar shows con su icónico personaje de 'El Titi' de la novela colombiana 'Sin Senos No Hay Paraíso'. Asimismo, durante su llegada a Puerto Maldonado, mientras se encontraba en el aeropuerto fue intervenido por un agente que pertenece a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Gregorio Pernía es intervenido por la PNP en aeropuerto

Como parte de su estadía en el país, el reconocido actor colombiano Gregorio Pernía que recorre el territorio peruano con su emblemático personaje de 'El Titi' en la novela 'Sin Senos No Hay Paraíso' llegó al aeropuerto de Puerto Maldonado y fue intervenido por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Dicho momento fue capturado en un video de TikTok que el mismo Gregorio Pernía publicó en sus redes sociales, en el que se ve al intérprete con las manos en alto siendo requisado por la autoridad nacional del país.

En el video publicado a través de las redes sociales del actor se lee: "Vine a caer en puerto Maldonado", afirmando que había sido atrapado en sospechosas circunstancias y jugando con el papel que actúa en la novela colombiana como el narcotraficante que lleva el nombre 'El Titi'.

Incluso, como parte de su intervención, Gregorio Pernía le dijo al policía "No traje nada" dejando claro que podía seguir con su recorrido por la ciudad.

Reacción de sus seguidores en redes sociales

El video publicado por Gregorio Pernía alcanzó rápidamente una gran cantidad de visualizaciones y reacciones de diferentes usuarios que siguen al actor colombiano en redes sociales. Entre los comentarios más llamativos se encuentran: "'El Titi' vino a caer en Perú ....jajaja ni en Colombia lo pudieron agarrar ajajjaa. Lindo El Titi".

Asimismo, otro usuario jugó con la historia de la novela colombiana en la que el personaje es buscado por la policía: 'El titi en Perú no lo puedo creer, hasta en la vida real te sigue la poli".

Tras retratarse ese divertido momento para redes sociales, el actor se mostró cercano con sus seguidores, quienes aprovecharon para grabarlo y tomarse fotografías con él durante su paso por el aeropuerto de Puerto Maldonado.

Finalmente, el paso del actor colombiano Gregorio Pernia 'El Titi' en el Perú no pasó desapercibido ya que mantiene actualizados a sus seguidores a través de sus redes sociales con el video en el que es es intervenido por un agente de la PNP en aeropuerto de Puerto Maldonado.