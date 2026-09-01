Corazón Serrano emite comunicado tras salida de Briela Cirilo: "Tuvimos inconvenientes"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras darse a conocerse la salida de Briela Cirilo de la agrupación piurana Corazón Serrano el pasado 30 de agosto, la cuenta oficial en las plataformas digitales de la banda se pronunció en un extenso comunicado.

Corazón serrano se pronuncia por show en Bolivia

Por medio de sus redes sociales, la agrupación colgó un comunicado para anunciar un importante mensaje a la opinión pública. Sin embargo, como parte de esta comunicación, la agrupación no abordó una posible reestructuración de su elenco de cantantes, la banda de cumbia piurana rompió su silencio para dar explicaciones directas sobre los fallos técnicos que afectaron su concierto en Bolivia.

Corazón Serrano explicó que, durante una de sus recientes presentaciones, se registraron inconvenientes técnicos en el país vecino, lo que impidió que la cantante pudiera escucharse correctamente sobre el escenario y terminó afectando directamente su presentación.

"Lamentablemente, durante su presentación tuvimos inconvenientes técnicos con nuestro sistema de monitoreo (in ears), que no le permitieron escucharse correctamente sobre el escenario y afectaron directamente su presentación", se lee en el comunicado de Corazón Serrano.

Dicha publicación generó sorpresa entre sus seguidores, quienes esperaban que la orquesta se pronunciara sobre la partida de Briela Cirilo, cuya ausencia en las recientes presentaciones ha dado pie a diversas teorías en redes sociales. Hasta el momento, Corazón Serrano continúa con su agenda de conciertos y no ha informado oficialmente los motivos detrás de la salida de la cantante.

Comunicado de Corazón Serrano

Briela Cirilo se despide en concierto de Corazón Serrano

El pasado domingo 30 de agosto de 2026, Briela Cirilo tuvo su última presentación con Corazón Serrano en un evento privado realizado en Trujillo. La cantante puso punto final a su etapa dentro de una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia peruana y no pudo evitar mostrarse bastante emocionada.

"Tengo muchísimos recuerdos al lado de mis amigos y también profunda admiración y cariño por los músicos que acompañan esta agrupación, por el equipo técnico que hizo posible todo esto", expresó la intérprete.

Finalmente, la salida de una de las integrantes de la agrupación Corazón Serrano ha generado diversos comentarios y especulaciones en redes sociales. Sin embargo, la orquesta no se ha pronunciado de manera oficial sobre los motivos de la partida de Briela Cirilo. En medio de la expectativa de sus seguidores, el grupo emitió un comunicado en el que hizo referencia a inconvenientes técnicos durante una de sus presentaciones.