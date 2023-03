Bono excepcional de hasta S/ 2,262: ¿A qué docentes le corresponde?

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este grupo de maestros será beneficiado con un único pago o bono excepcional que va desde 1,250 a 2,262 soles, esto según informó el Ministerio de Educación (Minedu). Con la finalidad de reconocer su trabajo, tras el pedido de los representantes de este grupo de docentes.

¿A quienes beneficiará el pago?

A más de 2,000 docentes nombrados y contratados de los 104 institutos y escuelas de educación superior pedagógica públicos a nivel nacional recibirán un bono excepcional desde 1,250 a 2,262. De acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu), este pago forma parte de un convenio colectivo 2022-2023 firmado con el Sindicato de Docentes de Educación Superior Pedagógica Pública del Perú.

Para ello, las gestiones del Minedu, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante el Decreto Supremo 049-2023-EF, aprobaron una transferencia de presupuesto a los gobiernos regionales por un monto de 2 millones 827,500 soles. Este dinero será transferido en los primeros días de abril.

¿Este bono también es parte de una remuneración como trabajador docente?

No. Este pago no se ve relacionado con los bonos que corresponden a ley del trabajador en planilla. Eso quiere decir que, no está asociado a la remuneración por pensión, cargas sociales, ni a sus mensualidades.

Tampoco constituye a la base para el cálculo de otros beneficios, ni de la asignación por tiempo de servicios, ni la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas, esto según dice el Decreto Supremo.

¿Qué se debería hacer para poder cobrar esta bonificación?

Para poder ser beneficiario de este bono, los docentes deberán estar registrados en el aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas a enero del 2023.

¿Cuánto gana actualmente un docente de educación superior tecnológica?

Los docentes de educación superior tecnológica nombrados y contratados perciben actualmente un monto de S/1.250.

Estos profesionales forman a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, con la finalidad de contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global.

La finalidad de su trabajo busca la contribución al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de la productividad y competitividad.

Por otro lado, los profesores con 30 horas de los colegios públicos actualmente perciben un sueldo de S/ 2.500,20. Mientras que, los de la jornada de 40 horas, ganan S/ 3.333,60. Mientras que, los docentes que están en la segunda escala perciben un 10% más, lo que equivale a S/ 2.750,22 y S/ 3.666,96, respectivamente.

En la tercera escala, un docente con 30 horas recibe S/ 3.000,24 y S/ 4.000,32 si su jornada es de 40 horas semanales, lo que representa el 120% del sueldo base. Los que se ubican en la cuarta escala perciben 130% del sueldo mínimo, mientras que los de la quinta, sexta y séptima y octava escala ganan el 150%, 175%, 190% y 210% respectivamente.