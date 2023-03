Ministro de Economía afirma que existen recursos para hacer frente a emergencias en el país

26/03/2023 / Exitosa Noticias / Economía

El ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, informó que existen los recursos para hacer frente a las emergencias que han suscitado y se puedan desarrollar en el país. Según declaró, el país cuenta con más 12,000 mil millones de soles disponibles en este momento.

En esa misma línea, mencionó que cuando se trata de atender situaciones imprevistas, como las que se han dado en las últimas semanas, se flexibilizan los usos de partidas sin comprometer la operatividad.

Asimismo, señaló que su cartera, y demás entidades relacionadas, se están preparando para los potenciales riesgos que amenazan el país: el Fenómeno de El Niño Costero y El Niño Global.

De esta manera, dijo que, pensando en reponer los recursos, se presentó esta semana en Consejo de Ministros el plan de respuesta rápida al Fenómeno de El Niño, el cual implica desembolsos de 4000 millones de soles.

"Unos 1,500 millones (de soles) para atención inmediata de la emergencia, 1,500 millones (de soles) para medidas de prevención y el resto para una serie de medidas puntuales", detalló Contreras Miranda.

No obstante, también relató que existe un problema de gestión en el que los recursos no se pueden utilizar en tanto no se llenen unas fichas requisitorias. Este el mínimo de rigurosidad que se solicita para poder obtener el dinero.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se encuentra realizando el esfuerzo de capacitar en el llenado de estas fichas a nivel nacional.

"El MEF se ha encargado de Lambayeque, La Libertad, Piura, Lima y Ancash", informó.

Líneas de acción

Ante una eventual nueva emergencia, una primera línea de acción sería que el Congreso pueda aprobar la autorización de un crédito suplementario dentro de un plazo de próximos días.

Este crédito se trata de un proyecto de ley que se envió hace unos días al Parlamentario que busca elevar el techo de gasto en 8,232 millones de soles.

"Esto incluye medidas del Plan Con Punche Perú, disposiciones para seguir financiando la reactivación y para reponer la reserva de contingencia", expresó.

Según comentó, este año se empezó con la reserva de contingencia más baja de la historia de los últimos 14 años. Lo que se busca es reporta esta para tener los recursos suficientes en caso se necesite fondos adicionales.

Miranda aseguró que, si la situación llegase a complicarse y se necesitará más recursos, se tiene un fondo especial de emergencia que podría ser activado únicamente en este escenario.