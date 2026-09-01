Cayó Jhonsson Smit Cruz: Policía boliviana anuncia la expulsión inmediata del cabecilla de "Los Pulpos"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía de Bolivia confirmó la captura de Jhonsson Smit Cruz, señalado como líder de la organización criminal 'Los Pulpos', y anunció que será expulsado este martes del territorio boliviano para quedar a disposición de las autoridades peruanas. La intervención se concretó luego de un trabajo coordinado entre unidades especializadas y organismos internacionales.

"Y reitero por instrucciones de nuestro señor ministro de gobierno hoy mismo a través de una resolución emitida por la dirección de migración que está siendo expulsada en su territorio y puesto a conocimiento de las autoridades en la república del Perú" , afirmó la Policía de Bolivia.

Durante una conferencia de prensa, un representante de la Policía boliviana informó que el detenido era buscado por las autoridades peruanas y contaba con una notificación roja de Interpol. Además, sostuvo que sobre él existe una sentencia de cadena perpetua en Perú por diversos delitos.

Captura tras alerta internacional

De acuerdo con la Policía de Bolivia, Jhonsson Smit Cruz fue localizado en un inmueble, donde habría intentado escapar al percatarse de la presencia de los agentes.

"Esta persona tiene una notificación roja que cursa en la Interpol a través de la cual se han realizado las diversas coordinaciones de carácter internacional y el día de hoy ha sido ubicado...ha sido localizado en primera instancia ha pretendido darse a la fuga advirtiendo la presencia de la policía Boliviana pero ha sido inmediatamente capturado", señaló.

La autoridad policial también explicó que el detenido habría recurrido a procedimientos para modificar su apariencia física y dificultar su identificación.

"Esta persona de acuerdo a las indagaciones realizadas se han realizado diversas cirugías plásticas para poder cambiar su identidad su fisonomía entre ellos ha detectado por ejemplo cirugías plásticas de las orejas de los pómulos de las cejas entre otros", precisó.

Jhonsson Smit Cruz

Será expulsado de Bolivia hoy, 1 de septiembre

La captura se produjo luego de que las autoridades bolivianas recibieran información sobre su posible ubicación. El dato permitió desplegar rápidamente a unidades especializadas de inteligencia para concretar la intervención.

"Por su alto valor regional y el trabajo desplegado de manera coordinada habiendo tomado conocimiento de un dato proporcionado el día de ayer en horas de la noche y la inmediata disposición para el despliegue de nuestras unidades especializadas en nuestra dirección nacional de inteligencia se logró dar con su ubicación", indicó el representante policial.

Asimismo, confirmó que el detenido no permanecerá en territorio boliviano y que será entregado a las autoridades peruanas mediante un procedimiento de expulsión.

"Y reitero por instrucciones de nuestro señor ministro de gobierno hoy mismo a través de una resolución emitida por la dirección de migración que está siendo expulsada en su territorio y puesto a conocimiento de las autoridades en la república del Perú", afirmó.

Con esta medida, Johnsson Smit Cruz quedará a disposición de las autoridades peruanas, que continuarán con las investigaciones y los procedimientos correspondientes. La captura representa, además, una acción coordinada entre Bolivia, Perú e Interpol frente a la expansión de organizaciones criminales que operan en distintos países de la región.