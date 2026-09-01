Fallece icóno de la música romántica tras sufir un ACV: familiares y fans lloran su inesperada partida

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la música romántica se encuentra de luto luego de confirmarse el fallecimiento de un cantante que fue considerado un ícono del género musical tras ser víctima de un accidente cerebrovascular (ACV). Tras conocer la lamentable noticia, familiares y fans lloraron su inesperada partida.

Pierde la vida exponente de la música romántica

El intérprete argentino, Beto Orlando, quien era considerado uno de los grandes referentes de la música romántica en español, a los 79 años. El músico logró convertirse en uno de los cantantes más conocidos de su país natal gracias a que tuvo una larga serie de canciones exitosas que se convirtieron en hits.

Cabe señalar que de acuerdo a información difundida por la Agencia Noticias Argentinas durante los últimos días había atravesado un cuadro complejo de salud que desencadenó un ACV y posteriormente dejó de existir. Sumado a ello el medio de Todo Noticias indicó que había generado preocupación entre sus seguidores debido a que suspendió una presentación que se tenía programada.

"Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento de nuestro padre, el Sr. Beto Orlando. Agradecemos el cariño y el respeto que siempre han tenido para con él. A pesar de su partida física, su música estará siempre presente", expresaron sus familiares a través de las redes sociales.

De forma inmediata el deceso del Beto Orlando generó diversas reacciones muestras de pesar por parte de sus fanáticos que llenaron las redes sociales con mensajes para despedirlo porque su figura está asociada a la época del auge de la canción melódica argentina.

Entre sus más reconicidas canciones se encuentran "Dios del olvido", "Aquellos besos que te di", "No me des tu Dios amor", "Tú eres mi destino", "Himno al amor", "Doce rosas", "Joven dulce y bonita", "Venecia sin ti", "Tu mundo y el mío" y "Ansiedad".

Murió Beto Orlando a los 79 años, tras sufrir un accidente cerebrovascular. El reconocido cantante argentino fue una de las grandes voces de la música romántica y melódica, con una trayectoria de más de cinco décadas. Su partida conmociona al ambiente artístico. pic.twitter.com/5SjeEcOTUO — H24 NEWS (@H24NewsEC) September 1, 2026

¿Quién era el cantante Beto Orlando?

Alberto 'Beto' Orlando Otero nació el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires y en 1953 se mudó junto a sus padres a La Plata donde empezó a desarrollar su talento musical, tocando la guitarra y cantando en diferentes escenearios.

A los 18 años formó parte del grupo folclórico Los Labradores, posteriormente decidióa adentrarse al mundo de la música melódica porque era gran admirador de Yaco Monti.

Dicha decisión fue fundamental en su carrera y le permitió, en la década del setenta, convertirse en uno de los grandes referentes de la canción romántica, lanzando una gran cantidad de hits que le sirvieron para mantenerse en actividad hasta el final de su vida actuando a lo largo y ancho de Argentina.

La música romántica se encuentra de luto luego de que se confirmara el fallecimiento del cantante argentino Beto Orlando a los 79 años producto de un accidente cerebrovascular (ACV)