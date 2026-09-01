Crisis financiera en Alianza Lima: informe revela déficit de S/ 25 millones

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A la par de su campaña deportiva, Alianza Lima continúa en una etapa tras el cambio de administración, de Fernando Cabada a Alfredo Arosemena, además de lo que fue la compra de acreencias por parte de Antonio Armejo y Fernando Farah. Durante este periodo se vienen realizando diversas revisiones, reestructuraciones y planificaciones de cara a esta nueva etapa institucional.

Presentación del informe financiero y desglose del déficit institucional

La dirigencia blanquiazul expuso el estado económico actual del club durante una asamblea informativa con la comunidad victoriana en el estadio de Matute. En el encuentro participaron las principales autoridades de la institución para dar detalles sobre el balance financiero heredado y las proyecciones inmediatas.

El equipo directivo transparentó el agujero presupuestal detectado en las arcas de la entidad victoriana. "Se trató de un informe de déficit de caja estimado de S/25 millones en Alianza Lima que parte de S/ 8.5 millones en adelantos de proveedores, un préstamo de S/7.1 millones hecho por la administración anterior y S/9.6 millones en este 2026", según expuso la gestión.

"Asimismo, se dejó claro que las denuncias de inicio de temporada contra tres jugadores en Uruguay tuvo un costo legal y logístico de 6.2 millones de soles. También se abordaron temas como la Explanada e ITSE, el terreno Santa María, la reivindicación de socios, deudas con Talleres, cobranzas pendientes de Fluminense y Gremio por la venta de jugadores", explicaron durante la sesión.

Costos legales, contingencias operativas y compromisos de Alianza Lima

El balance institucional también contempló egresos generados por contingencias de seguridad y asesorías jurídicas externas contratadas en el período previo. Estos desembolsos impactaron directamente en la liquidez disponible para el ejercicio presupuestal corriente del equipo de La Victoria.

Dentro del desglose expuesto ante los asociados, se precisaron cifras adicionales vinculadas a incidentes recientes con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña y obligaciones por traspasos.

"Por otro lado, también se mencionaron costos de 600 mil soles por el incidente del banderazo que culminó con un fallecido, 2.8 millones de soles por asesoría legal y parte del pago de la deuda sostenida con Talleres por la compra de Federico Girotti", señalaron los expositores.

Frente a este escenario, las autoridades actuales trabajan en un plan de contingencia para equilibrar los egresos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y deportivas. La reestructuración buscará ordenar los pasivos de corto plazo sin comprometer la competitividad del primer equipo en los torneos en disputa.

En ese sentido, Alianza Lima busca sincerar sus estados financieros e implementar un plan de reestructuración que le permita sanear sus cuentas y mantener la estabilidad institucional en esta nueva etapa de gestión.