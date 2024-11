Cecilia García responde al Gobierno: "Los traidores son ellos por corruptos, mafiosos y sinvergüenza"

Cecilia García, conductora de Exitosa, respondió al vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien llamó "traidores" a quines marchen en la semana que se va a desarrollar la cumbre APEC 2024 en Perú.

Ante las palabras del representante del Gobierno de Dina Boluarte, la abogada aseguró que quienes son traidores, en realidad, son políticos como el portavoz de la mandataria. De hecho, lo calificó como un "parásito".

En esa misma línea, Cecilia García cuestionó la jefa de Estado, Dina Boluarte, a quien se refirió como una persona sin principios. Ello en referencia al caso Rolex, investigación que involucra a la presidenta de la República.

"Es como si un Rolex le va a dar a ella la fortaleza que jamás tuvo, el valor que no siquiera ella misma se tiene. Es evidente que es una mujer que no tiene principios, que no tiene norte, que no tiene más que precio. Y digo que no tiene más que precio porque a ella, por un Rolex, la compran", declaró la conductora.