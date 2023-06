Alcalde de La Victoria adopta perrita tras incendio en albergue

Tras el feroz incendio que terminó consumiendo una vivienda en la que se albergaban temporalmente a perros de diferentes edades, el alcalde de La victoria, Rubén Cano, decidió adoptar a una perrita, a quien le puso de nombre 'Lulú'.

El incendio ocurrido en la cuadra 3 de la avenida Aviación, en La Victoria, dejó sin hogar a 27 canes, quienes habitaban el último piso del inmueble junto a la señora Soledad Rentería.

Debido a ello y con apoyo de la Municipalidad de La Victoria, los animales han sido puestos en adopción, pues la dueña indicó que se dedica a limpiar casas y con lo que gana les brindaba alimento y un lugar para vivir.

Sin embargo, ahora se encuentra en la calle y sin recursos para poder mantenerlos, por lo que busca que sus perritos sean adoptados por personas responsables.

Cabe recordar que, fue un ciudadano extranjero, quien arriesgó su vida para poder salvar a las mascotas, quienes se habían quedado atrapados.

"Me habló y me dijo '¿dónde están?' y le dije que estaban arriba y abajo. 'Ya, yo subo', respondió. Y se trepó porque los bomberos no querían y me dijeron se va a morir. Yo le rogué: 'no te mueras' y él dijo 'yo voy a salvar a tus perros' y se subió. Escaló y escaló y llegó arriba. La gente abajo gritaba para poner un colchón y ahí él comenzó a rescatar a los perritos", contó la dueña de los canes.