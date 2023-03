Cómo elegir el seguro adecuado para tu vehículo

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Has comprado un nuevo vehículo y estás listo para pisar la carretera, aunque no sin antes contratar un seguro vehicular, no solo porque es obligación legal que todo propietario de un vehículo cuente con un seguro de responsabilidad civil, sino por la necesidad. Aún el mejor conductor no puede prever la variedad de sucesos que pueden acontecer en el camino, por lo que el seguro será siempre la mejor medida de protección para ti y los tuyos.

Cuando se trata de elegir el seguro de auto adecuado, es importante considerar varios factores para asegurarse de que obtienes la cobertura adecuada para tus necesidades y presupuesto. Por ello hemos enlistado los principales factores que debes tener en cuenta al momento de cotizar seguro vehicular, de modo que puedas tomar la decisión más informada posible.

Nivel de cobertura

El nivel de cobertura debe ser siempre evaluado con atención, ya que es lo que dictaminarán en qué casos y circunstancias el seguro cubrirá los gastos. La cobertura se refiere a la cantidad de protección que se proporciona en caso de un accidente o pérdida, y puede variar significativamente entre las diferentes pólizas de seguros.

Hay coberturas para casos específicos, como la cobertura contra colisiones, o la cobertura contra robos, pero las tres principales en las que nos queremos enfocar son las siguientes:

Responsabilidad civil: Esta cobertura es obligatoria en la mayoría de los estados y cubre los daños que puedas causar a terceros en caso de un accidente. La cobertura de responsabilidad civil generalmente incluye una cantidad máxima por persona y por accidente. Cobertura de gastos médicos: Como su nombre indica esta cobertura paga por los gastos médicos y de atención médica que puedas necesitar después de un accidente. Cobertura contra conductores sin seguro o con seguro insuficiente: Orientada a pagar por los daños que puedas sufrir en caso de un accidente con un conductor que no tiene seguro o que tiene un seguro insuficiente para cubrir los daños.

Es importante comprender las diferencias entre los niveles de cobertura, desde la cobertura de responsabilidad civil, hasta una cobertura completa, que proporciona una mayor protección. Asegúrate de evaluar cuidadosamente tus necesidades, capacidad de pago y considerar los posibles riesgos a los que te enfrentas mientras conduces.

Deducible

El deducible es la cantidad de dinero que debes pagar de tu bolsillo antes de que el seguro comience a cubrir los costos de un reclamo. Un deducible más alto significa primas de seguros más bajas, ya que estás asumiendo una mayor parte del riesgo financiero. Un deducible más bajo significa primas de seguros más altas, pero en caso de un reclamo, pagarás menos de tu bolsillo. Por ejemplo, si tienes un deducible de 1800 soles y tienes un accidente que resulta en 7550 soles en daños, debes pagar los primeros 1800 y el seguro cubrirá el restante.

Límites de responsabilidad

El límite de responsabilidad establece la cantidad máxima que tu seguro pagará por daños o lesiones que puedas causar en un accidente. Esto quiere decir que suponiendo que una colisión ocasionada por ti, dejó daños materiales en el vehículo, sin importar el coste final, el seguro solo cubrirá el límite de responsabilidad establecido. Por ello es importante elegir límites que sean lo suficientemente altos para cubrir los costos de los daños o lesiones en caso de un accidente grave.

Costo de la prima

El costo de la prima es uno de los factores más variables al momento de contratar un seguro, ya que va a depender de características personales tan diversas como la edad del conductor, su zona de residencia, e historial de manejo, a aspectos más generales como el modelo del vehículo y el tipo de cobertura. Asegúrate de comparar las tarifas y los descuentos de varias compañías de seguros para encontrar la mejor oferta.

¿Es necesario un corredor de seguros?

Luego de evaluar los puntos centrales para la adquisición del seguro, suele surgir la pregunta sobre si es necesario contratar a un corredor de seguros o simplemente ir directo con la aseguradora. En sí no hay respuesta fija para todos los casos, pero la existencia de los corredores de seguros tiene una razón, y es para facilitar y asesorar en el proceso, ya que encontrar un seguro adecuado puede ser una tarea mucho más extenuante de lo que parece, especialmente con todas las opciones disponibles en la actualidad.

De hecho, una de las ventajas principales que puede ofrecer un corredor de seguros es la posibilidad de poder cotizar en todas las aseguradoras de interés, y es allí dónde radica la importancia del servicio, ya que la asesoría especializada y no parcializada es algo que no se puede obtener de los vendedores de las aseguradoras.

De cualquier forma, siempre debes asegurarte de elegir una compañía de seguros con una sólida reputación y estabilidad financiera. Esto te dará la tranquilidad de que la compañía podrá pagar cualquier reclamo que puedas tener. Con un poco de investigación y planificación, podrás encontrar el seguro de auto adecuado para ti.