Corte de luz en Lima y Callao el 13 de agosto: verifica la lista de distritos afectados

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú reveló la lista de distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el jueves 13 de agosto. Revisa el cronograma oficial con los horarios y las zonas exactas donde será la interrupción temporal del servicio.

Cronograma del corte de luz en Lima y Callao

Varios sectores de Lima y el Callao sufrirán una interrupción programada del servicio eléctrico el jueves, según la programación de Pluz Perú. A través de su página oficial, la empresa precisó que el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tiene como finalidad seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

Ten en cuenta que la suspensión temporal de la luz no tendrá la misma duración en todos los distritos, ya que los horarios del corte será dependiendo el tipo de intervención a realizar en cada zona.

Corte de luz el 13 de agosto: Distritos afectados y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el 13 de agosto, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados el jueves en Lima y Callao:

Áreas afectadas en San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. Alfredo Novoa Cava cdra. 2, av. Rafael Escardo cdras. 6, 7, calle Martín de Murúa cdra. 2, calle Intisuyo cdras. 1, 2, L. Rokovich cdra. 1, calle Luis García Ruiz cdra. 1, calle Carlos Gonzáles cdra. 1, calle César López Rojas cdras. 2, 3, calle Juan Hoyle Palacios cdra. 1, jr. Diego de Almagro cdra. 6.

En San Martín de Porres

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. California mzs. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, asoc. Viv. Brisas de Sta. Rosa mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, J, asoc. Viv. Res. Virgen del Carmen mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, asoc. Viv. Los Portales de Santa Rita mzs. A, B, C, D, asoc. Viv. Las Casuarinas de Sta. Rosa Mzs. C, G, H, J, asoc. Viv. Los Robles de Sta. Rosa mzs. D, F.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. San Francisco cdras. 7, 8, jr. Las Mercedes cdras. 9, 10.

En San Martín de Porres / Los Olivos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. Pro. Viv. Res. Monte Azul mz. I, urb. Naranjos II etp. mz. N2, urb. Virgen del Rosario mz. K1.

Sectores afectados en Lima Cercado

Desde las 12:00 hasta las 3:00 p. m. en av. de la Emancipación cdras. 3, 4, av. Tacna cdra. 4, jr. Cailloma cdra. 5, jr. Rufino Torrico cdra. 5.

Es así como de acuerdo al cronograma de Pluz Perú, al menos cinco distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el jueves 13 de agosto.