¿Mirar un eclipse sin protección puede dañar la retina de forma permanente?: Conoce cómo observarlo de manera segura

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los eclipses solares son fenómenos astronómicos que despiertan gran interés, pero observarlos directamente sin la protección adecuada puede convertirse en un riesgo serio para la salud visual.

Aunque la Luna bloquee parte de la luz solar durante el fenómeno, la radiación que llega a los ojos continúa siendo suficientemente intensa como para ocasionar lesiones permanentes en la retina.

El peligro se debe a la propia anatomía del ojo. El cristalino concentra la luz sobre la retina, de manera similar al efecto que produce una lupa cuando concentra los rayos del Sol. Esta exposición puede generar un daño conocido como retinopatía solar y dejar zonas de visión afectadas de manera irreversible.

El daño puede ser permanente

El oftalmólogo Joel Schuman, de NYU Langone Health, explicó a Vox que la intensidad de la luz solar puede concentrarse en una zona muy pequeña de la retina y transformarse en calor. Según el especialista, este proceso puede provocar un punto ciego permanente.

La gravedad del problema radica en que la retina está formada por tejido nervioso y no tiene la capacidad de regenerarse como ocurre con otros tejidos del organismo. Por ello, una lesión retinal provocada por una exposición directa al Sol puede traducirse en una pérdida de visión que no necesariamente podrá recuperarse.

El artículo recoge también el testimonio de Louis Tomososki, un hombre de Oregón que relató que sufrió daños mientras observaba un eclipse en 1963. Según contó a NBC News, solo necesitó unos segundos de exposición para resultar afectado y posteriormente tuvo dificultades para distinguir con claridad los rostros de otras personas.

¿Cómo observar un eclipse de manera segura?

La protección ocular resulta indispensable durante las fases parciales de un eclipse y durante las etapas inicial y final de uno total. La NASA advierte que nunca es seguro mirar directamente los rayos del Sol cuando este se encuentra parcialmente cubierto.

Para observar el fenómeno se deben utilizar gafas especialmente diseñadas para eclipses, capaces de bloquear prácticamente toda la luz visible y buena parte de la radiación ultravioleta e infrarroja. Los lentes de sol comunes no cumplen esta función y, por tanto, no deben utilizarse como sustitutos.

La única excepción ocurre durante la fase de totalidad de un eclipse total, cuando la Luna cubre completamente el disco solar. Sin embargo, esta etapa dura apenas unos minutos y solo puede observarse de forma directa desde una zona determinada del recorrido del eclipse. Fuera de ese momento, es necesario mantener la protección ocular.

Observar un eclipse puede ser una experiencia extraordinaria, pero la curiosidad nunca debe estar por encima de la seguridad. Una exposición directa y sin protección puede provocar lesiones permanentes en la retina, incluso en un periodo breve. Por ello, utilizar filtros y gafas especiales para eclipses es fundamental para disfrutar del fenómeno sin poner en riesgo la visión.