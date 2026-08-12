Marco Vinelli define cuatro ejes para la gestión del Midagri: accesos a servicios e innovación para los agricultores

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó los cuatro grandes ejes que marcarán la gestión del gobierno de Keiko Fujimori en el Midagri durante los próximos cinco años.

Dicha estrategia contempla el acceso al servicio de agua, asistencia técnica, crédito y tecnología y mecanización para fortalecer la agricultura nacional.

Detalles de la proyecto

Vinelli presentó los principales lineamientos del plan que ejecutará durante los próximos cinco años al frente del Midagri, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector agrícola del país.

"Nosotros tenemos una estrategia definida para enfrentar el manejo de los próximos años de la agricultura. Tenemos cuatro grandes ejes, los cuales son agua, asistencia técnica, crédito y tecnología y mecanización...", afirmó.

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Acceso al agua

El primer eje busca garantizar el abastecimiento al agua mediante la construcción de represas y reservorios en las sectores altoandinos, donde los agricultores dependen de las lluvias para sus cultivos.

"Para que más pequeños agricultores se vean beneficiados, necesitan tener acceso al agua, para eso tenemos un plan para poder construir una batería de pequeñas represas y reservorios en la parte altoandina del país, ahí es donde seis de cada diez agricultores esperan la lluvia para poder sembrar, lo qie buscamos es cambiar esa situación y que puedan tener acceso al agua porque es el insumo más importante", sostuvo.

Asistencia técnica

El segundo eje pretender proteger a los agricultores ante posibles afectaciones en sus cultivos, mediante el acompañamiento y respaldo de equipos técnicos especializados.

"Muchos agricultores nos reclaman constantemente de que nadie los ayuda, vamos a desplegar con las diferentes instituciones que tiene Agricultura para poder brindarle asistencia y ayudar al agricultor a que su cultivo no se enfrente a pérdidas por plagas o enfermedades", declaró.

Pese a que la agricultura peruana es una de las mejores de la región, puede potenciarse.

Crédito para los agricultores

El tercer eje es, básicamente, promover el acceso crediticio legalizado para los sembradores para cuenten con fondos que serán invertidos en su propio cultivo, beneficiando a ambas partes.

"Uno de cada diez recibe crédito formal, teniendo nosotros un agrobanco y un fondo que presta a agricultores. Pero hay que masificar el acceso al fincanciamiento de los agricultores y por eso vamos a trabajar mucho ahí con nuevas herramientas, por ejemplo, con líneas de créditos y ahorro", refirió.

Tecnología y modernización

Finalmente, el punto más innovador de la lista es movilizar maquinaria y herramientas tecnológicas para que puedan integrarse a un mercado más competitivo.

"Mecanización con tractores, tecnología con semillas, insumos, que van a brindar al agricultor una mejor performance en su tierra de tal manera que pueda ganar productividad y mercado, y pueda insertarse a este boom de la agricultura en el país", indicó.

En entrevista con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, detalló los cuatro pilares que orientarán su gestión en el Midagri durante los próximos cinco años. El plan prioriza el acceso al agua, la asistencia técnica, el financiamiento y la incorporación de tecnología y mecanización para impulsar el sector agrícola nacional.