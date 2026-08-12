Ministro Marco Vinelli sobre obras para acceso al agua: "Hemos encontrado 35 proyectos por S/ 140 millones que están paralizados"

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A semanas de haber comenzado el cargo, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli anunció que, como parte del inicio de su gestión, ha identificado 35 proyectos paralizados valorizados en millones soles.

Ministro brinda detalles de sus primeros hallazgos en el sector

En diálogo con Exitosa, Marco Vinelli, el presentante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDRAGRI), informó que encontraron 35 proyectos paralizados por S/ 140 millones. Añadió que estas obras buscan garantizar el acceso al agua para los agricultores y la población.

Dicho análisis tiene la finalidad de hacer una revisión de las obras que presentan retrasos, e identificar los problemas que impiden su ejecución y avanzar con su reactivación durante los próximos meses.

"Hay muchos proyectos que están retrasados, hemos encontrado 35 proyectos por S/ 140 millones que están paralizados, hay grandes proyectos como el de Chonta, el de Cajamarca, el de Majes en Arequipa, el de Moche en La Libertad que no han tenido avances significativos y estas grandes obras específicamente buscan dotar de agua al agricultor que es el elemento más importante e inclusive de agua para la población también por lo que tú sabes la construcción del Perú prioriza el agua para la población y después para la agricultura", afirmó el ministro.

Asimismo, el ministro Marco Vinelli destacó la importancia de estos proyectos debido a que buscan ampliar y garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para las actividades agrícolas. Incluso, remarcó que el acceso al agua también representa una necesidad para la población.

Proyección para los siguientes años de gestión

Frente a este escenario, el ministro aseguró que su gestión ya inició una revisión exhaustiva de los proyectos paralizados para determinar las acciones necesarias que permitan destrabarlos.

"Ya estamos sobre el caballo, hemos empezado a revisar uno por uno para ir destrabándolos para que se reinicie la ejecución en lo que resta de este 2026 y haciendo la programación hasta el 2031 para que las obras se puedan ejecutar y se tenga el acceso al agua", expresó Vinelli.

El objetivo del Gobierno, según explicó, es lograr que los proyectos puedan reiniciar su ejecución durante lo que resta de este año, mientras se establece una programación de trabajo que permita garantizar la continuidad de los mismos hasta el año 2031.

Finalmente, el ministro Marco Vinelli informó dio una actualización sobre la situación que encontró respecto a los proyectos paralizados destinados a garantizar el acceso al agua.