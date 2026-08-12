Keiko Fujimori sobre la mejora en el Puerto del Callao: "El Perú quiere estar a la vanguardia de la modernización portuaria"

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de mejorar las conexiones portuarias, este 12 de agosto, el Puerto del Callao recibió una descarbonización y modernización. En ese sentido, la mandataria Keiko Fujimori dijo que esta acción ayudará a fortalecer la competitividad y comercio exterior en el país.

Presidenta Keiko Fujimori participó en la ceremonia en el Puerto del Callao

Tras participar en la descarbonización y modernización del Muelle Sur del Puerto del Callao, la presidenta Keiko Fujimori destacó el compromiso del Gobierno con la modernización portuaria. La mandataria señaló que el objetivo es contar con puertos más competitivos y seguir impulsando el crecimiento del comercio exterior.

"Es una gran satisfacción estar hoy en el Puerto del Callao en el Terminal de contenedores Muelle Sur para ser testigos de un paso muy importante en la modernización de nuestro sistema portuario y al mismo tiempo de un compromiso concreto con el cuidado de nuestro medio ambiente", afirmó la presidenta.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular mencionó que el país quiere estar actualizado con estas mejoras para tener mayores oportunidades con el extranjero, respetando el medio ambiente.

"El Perú quiere estar a la vanguardia de la modernización portuaria y de la transición energética. Queremos que nuestros puertos sean más competitivos, queremos que nuestro comercio exterior siga creciendo, queremos generar más oportunidades a los peruanos y queremos hacerlo cuidando nuestro medio ambiente, pensando en el futuro", expresó Keiko Fujimori.

Tecnología en el Puerto del Callao, ¿en qué consiste?

Durante su discurso, Keiko Fujimori hizó énfasis en la importancia de esta tecnología ya que es un sistema que permite que los buques compatibles se conecten a la red eléctrica desde tierra mientras permanecen en el puerto.

Una alternativa que, según la presidenta no solo representa una buena noticia para la actividad portuaria y para el Callao, sino que también puede generar beneficios para las familias de la zona al contribuir a una operación más sostenible.

"Solo el 3% de los puertos del mundo cuenta con esta tecnología y hoy el Perú se incorpora a este grupo especial y es el primer terminal en América Latina en contar con el sistema Shore Power, dando un paso de innovación y sostenibilidad", manifestó.

Finalmente, lo expresado por la presidenta Keiko Fujimori sobre la descarbonización y modernización en el Puerto del Callao permitirá tener mayores oportunidades a nivel de comercio exterior, siendo el Perú el primero en tener esta tecnología en América Latina.