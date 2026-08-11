Corte de AGUA en Lima el 12 de agosto: ¿cuáles son los distritos afectados, según Sedapal?

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia nuevo corte del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima programado para el miércoles 12 de agosto. Descubre qué zonas se verán afectadas y el horario en que se ejecutará la interrupción temporal del recurso hídrico.

Corte de agua en Lima: Cronograma de interrupción

De acuerdo al más reciente reporte de Sedapal, el corte de agua en Lima el 12 de agosto responde a trabajos programados de mantenimiento en su red de distribución, lo que afectará temporalmente a diversos sectores de la capital. ¿El motivo? La empresa precisa que la medida tiene la finalidad de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya como el almacenamiento anticipado del agua para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico por algunas horas, de acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, dado a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa.

Distritos afectados por el corte de agua: Horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación la lista de sectores que no contarán con el servicio por determinadas horas el miércoles 12 de agosto:

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Ampliación Japón, A. H. Señor de los Milagros, A. H. José Carlos Mariátegui, A. H. Villa Sol.

En Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. San Valentín. Cuadrante: A. H. Unión Perú, A. H. Las Torres de Huachipa, asoc. Viv. Los Geranios.

En San Juan de Miraflores

Desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en área comprendida: calle 11, av. Salvador Allende, pasaje 47 y calle San Francisco de la Cruz.

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Sectores de SJL afectados por el corte de agua el 12 de agosto.

Otras zonas afectadas por la interrupción temporal del servicio

En Magdalena del Mar

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Cer. Cercado, Cercado urb. Orbea, urb. Oyague. Cuadrante: av. Independencia, av. Sucre, av. La Marina, av. Brasil, Jr. Puente y Cortez y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sin agua temporal en Comas

Sin servicio de agua potable por determinadas horas en Comas.

En Lurigancho

Desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en C.P. Virgen del Carmen, Agrup. Laderas del Inti, asoc. Casa Huerta El Inti, asoc. Villa La Era, A. H. San Francisco de Ñaña, urb. Alameda de Ñaña I, II, III y IV etapa, asoc. El Monte de Ñaña, asoc. Villa Migdal Shalon, asoc. Villa Los Sauces.

hasta las 11:00 p. m. en C.P. Virgen del Carmen, Agrup. Laderas del Inti, asoc. Casa Huerta El Inti, asoc. Villa La Era, A. H. San Francisco de Ñaña, urb. Alameda de Ñaña I, II, III y IV etapa, asoc. El Monte de Ñaña, asoc. Villa Migdal Shalon, asoc. Villa Los Sauces. Desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en A. H. Unión Perú, av. Perú, A.H. Las Torres de Huachipa.

Finalmente, es importante recordar que los horarios del corte de agua el 12 de agosto pueden variar de acuerdo con las labores previstas y las condiciones de cada sector, según precise Sedapal. Por ello, la recomendación es mantenerse atento a las actualizaciones oficiales y consultar la información correspondiente a cada distrito de Lima.