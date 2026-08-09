RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Reporte sísmico

Nuevo SISMO remece al Perú HOY, domingo 9 de agosto: epicentro, magnitud y hora exacta, según IGP

Un nuevo sismo remeció el oriente peruano este domingo 9 de agosto. Conozca todos los detalles respecto al movimiento telúrico registrado hoy. Además, sepa qué incluir en una mochila de emergencia.

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/08/2026

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo sismo ha sido reportado durante este domingo 9 de agosto. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados al epicentro, magnitud y hora exacta del movimiento telúrico.

Sismo hoy, 9 de agosto: ¿Dónde ocurrió?

En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 3.7 en la escala Richter ocurrió al promediar las 3:26 horas. El temblor se registró exactamente a 16 km al suroeste de Chupaca, en el departamento de Junín.

El reporte del IGP precisó que este movimiento telúrico tuvo una profundidad que alcanzó los 12 kilómetros y una intensidad nivel III. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en Yanacancha.

Nuevo SISMO remece el territorio peruano este sábado 8 de agosto, según el reporte del IGP
Lee también

Nuevo SISMO remece el territorio peruano este sábado 8 de agosto, según el reporte del IGP

Aliste una mochila de emergencia ante sismos

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

  • Alcohol o desinfectante
  • Medicina
  • Pastillas
  • Vendas y curitas
  • Toallas y frazadas
  • Agua embotellada
  • Alimentos enlatados
  • Linterna y radio a pilas 

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Sismo en Junín: Midis adelanta pensión para usuarios del Programa Contigo en zonas afectadas
Lee también

Sismo en Junín: Midis adelanta pensión para usuarios del Programa Contigo en zonas afectadas

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad. 

Además, cabe destacar que de acuerdo con el balance más reciente del Censis del IGP, entre el 1 de enero y el 9 de agosto del 2026 se han registrado 541 sismos en diferentes regiones del país. 

Sismos registrados
Sismos registrados

Los reportes oficiales indican que las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 5.7, mientras que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, utilizada para medir los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas y las edificaciones.

Frente a esos constantes movimientos telúricos y para adoptar mejor gestión del riesgo de desastres, el IGP reportó un boletín dando a conocer detalles del sismo de  magnitud 3.7  que sacudió Junín en la madrugada de hoy, domingo 9 de agosto, con epicentro en territorio chileno.

Temas relacionados Chupaca Junín peru Sismo temblor

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA