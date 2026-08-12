Policía frustra asalto a empresario en Ventanilla: presuntos delincuentes fueron abatidos durante intervención

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de Ventanilla, la rápida intervención de la Policía Nacional permitió frustrar el robo a un empresario. El hecho desató una balacera en la que dos presuntos delincuentes fueron abatidos durante la intervención policial.

PNP frustra asalto a empresario en Ventanilla

En la jurisidicción perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao, un robo a mano armada a un hombre de negocios logró ser frustrado por agentes policiales desencadenándose una feroz balacera en la que dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas.

De acuerdo a información de la Dirincri, los integrantes de la PNP sobre un golpe que sería ejecutado por la banda 'Los maleantes de la curva' debido a ello se desplegó un operativo en el sector conocido como Parque Porcino.

Cabe señalar que, todo ocurrió cuando los sospechosos se encontraban a bordo de una trimoto y un vehículo de color plomo y de pronto procedieron a interceptar un camión tipo furgoneta.

Tras ello, cuatro sujetos con arma en mano y con pasamontañas descendieron y redujeron al conductor. Acto seguido realizaron múltiples disparos al percatrse de lo ocurrido los efectivos buscaron intervenirlos, pero los hampones iniciaron una feroz balacera.

A causa de dicho ataque, David Daniel Casusol Huamantupa perdió la vida en el lugar, mientras que Miguel López Pomas murió en el hospital Daniel Alcides Carrión. Sus otros dos presuntos cómplices, José Antonio Calle Peña y Miguel Gonzáles Castañeda resultaron heridos.

Hay que mencionar que, también resultó herido el empresario que fue identificado como Óscar Bautista Artesano y el teniente de la Policía Nacional del Perú, Christian Tipacti.

Policía Nacional brinda mayores detalles del asalto frustrado

El jefe de la División de Robos de la Dirincri, el coronel PNP, Roger Cano, brindó mayores detalles de lo ocurrido en esta frustración de un asalto al empresario Óscar Bautista Artesano.

"Se tuvo la información de que una banda iba a hacer un acto criminal en esta zona por eso que ante esta situación se conoció que estos criminales tenían reducido al agraviado, le habían disparado con un arma de fuego porque forcejeaba por lo que se produjo el enfrentamiento", explicó el integrante de la Policía.

Es así que, efectivos de la Policía Nacional del Perú frustraron un asalto a un empresario en el sector conocido como Parque Porcino, en el distrito de Ventanilla. Durante la intervención policial se desató una feroz balacera producto de la cual fallecieron dos presuntos delincuentes y otras cuatro personas resultaron heridas.