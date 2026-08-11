Corte de LUZ en Lima y Callao el 12 de agosto: revisa los distritos afectados y horarios

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao el miércoles 12 de agosto, según el comunicado de Pluz Perú. Conoce qué distritos se verán afectados y los horarios en que será la interrupción temporal del servicio eléctrico.

Corte de luz en Lima: motivo de la interrupción temporal

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, el corte de luz el 12 de agosto que afectará diversos sectores de Lima y Callao responde a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir garantizando la continuidad del suministro y mejora de la infraestructura eléctrica.

En ese sentido, no solo pide a los usuarios la comprensión por la interrupción temporal del servicio eléctrico, sino que les recomienda tomar sus precauciones desde ya. Asimismo, les recuerda que la medida no se dará en todos los distritos, sino en determinados sectores y horarios, de acuerdo al cronograma oficial.

Distritos afectados por el corte de luz el 12 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte de luz programado para esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados el miércoles 12 de agosto en Lima y Callao:

Áreas afectadas en el Rímac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en A. H. Manuel Seoane Corrales calle B Mz. A, A3, N, O, A4, L, K, B, M, I, C, J, D, A. H. Flor de Amancaes Mz. A, B, C, I, J, G, H.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 2:00 p. m. hasta las 3:30 p. m. en P.J. San Hilarión Mz. J1, K1, F1, C1, E1, G1, K1, K2.

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en P.J. Jesús Oropeza Chonta Mz. N, av. Canto Grande cdra. 38, pasaje Río Moche cdra. 3.

Sectores afectados en Magdalena del Mar

Desde las 8:30 a. m. hasta las 3:00 p. m. en jr. 1 de Julio cdras. 1, 2, av. 3 de octubre cdras. 1, 2, av. 8 de Octubre cdras. 1, 2, jr. Amazonas cdras. 1, 2, jr. Manco Cápac cdras. 2, 3, 4, av. 28 de Julio cdras. 1, 2, av. Tovar cdra. 1, av. Brasil cdras. 29, 30, 31, av. La Marina cdras. 2, 3, calle Huamanga cdras. 1, 2, calle Santiago Wagner cdra. 28, calle Manuel Guirior cdra. 7, Jr,. Ugarteche cdra. 28, jr. Tarapacá cdra. 6, jr. Mar Bella cdras. 1, 2.

En Ancón

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, los sectores de Ancón que no tendrán luz por determinadas horas el 12 de agosto serán los siguientes:

Zonas afectadas por corte de luz.

En Pueblo Libre

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en av. Bolívar cdras. 14, 15, 16, av. Santander cdra. 2, calle Cadiz cdra. 1.

En San Martín de Porres

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Filadelfia etapa IV mz. A, C, D, E, F, H.

En Huacho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Industria Pacocha mz. G, H, I, J y K, ubicados en el distrito de Huacho.

Ante el corte de luz programado para el 12 de agosto en distritos de Lima y Callao, es recomendable desconectar equipos eléctricos sensibles, como computadoras, televisores y otros aparatos electrónicos, antes de que comience la interrupción temporal del servicio.