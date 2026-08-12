Corte de agua en Lima el 13 de agosto: lista de distritos afectados y horarios, según Sedapal

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal comunicó que el 13 de agosto habrá un nuevo corte de agua potable en diversos distritos de Lima. Conoce la lista de las zonas que no contarán con el servicio el jueves por determinadas horas, según el cronograma oficial de la empresa.

Corte de luz en Lima el 13 de agosto: ¿Cuál es el motivo?

Diversos sectores de Lima afrontarán el jueves 13 de agosto una interrupción programada del servicio de agua potable, de acuerdo al más reciente reporte de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp. La empresa precisa que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoramiento de la infraestructura.

Insta a los vecinos de los distritos que se verán afectados con la medida a tomar sus precauciones para evitar inconvenientes durante la hora de la suspensión temporal del recurso hídrico.

Entre los distritos que figuran dentro de la programación del corte de agua se encuentran San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Lima Cercado, Comas, San Borja, Miraflores y Villa María del Triunfo. Sin embargo, la afectación puede variar de acuerdo con la calle, urbanización o sector específico, por lo que se aconseja revisar los canales oficiales de Sedapal.

Distritos afectados y horarios del corte de luz

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación la lista de sectores que no contarán con el servicio por determinadas horas el jueves 13 de agosto:

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P.J. Cercado Villa María sector ACU (Asociación Central Unificada), A. H. Cerro Verde, Cercado Villa María del Triunfo (parte alta), mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20, ACU mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20, ACU mzs. H21, I21, J21, H22, I22, I22A, A. H. Las Torres de Villa mz. G19B.

Sectores afectados en Lurigancho

Zonas afectadas por corte de agua en Lurigancho.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en P.J. urb. Pando 3ra etapa, C. H. Palomino, P.J. Los Sauces, urb. Avep 2da etapa, urb. Palomino, A. H. Luis Pardo, urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: av. Venezuela, av. La Alborada, av. Bertello, jirón Santa Francisca, av. Santa Bernardita y todas las calles interiores.

Áreas afectadas en San Borja

Desde las 12 m. hasta las 9:00 p. m. en C.R. Torres de San Borja, C.R. Torres de San Borja Occidente. Cuadrante: av. Luis Aldana, av. Canadá, av. Del Aire, av. Javier Prado Este.

Sin servicio de agua en Comas el 13 de agosto

Interrupción temporal del servicio de agua en Comas.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores. Cuadrante: av. 28 de Julio, av. José Larco, Malecón 28 de Julio, Malecón de la Reserva.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 2:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. en A. H. Unión y Progreso sector San Fernando.

Así que si pensabas hacer uso del agua potable este jueves 13 de agosto, deberías verificar primero si tu zona está dentro de la lista de distritos de Lima que se verán afectados con el corte temporal del servicio, según el último reporte de Sedapal.