Día Internacional del Zurdo: ¿Por qué algunas personas tienen una preferencia innata por utilizar la mano izquierda?

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calendario marca este jueves 13 de agosto una fecha dedicada a quienes realizan gran parte de sus actividades cotidianas con la mano izquierda. Se trata del Día Internacional del Zurdo, una jornada que busca generar conciencia sobre esta característica y recordar que, durante décadas, las personas zurdas tuvieron que enfrentarse a prejuicios y prácticas que intentaban modificar su manera natural de desenvolverse.

Ser zurdo se refiere a la preferencia innata por utilizar la mano izquierda para realizar diferentes actividades. Esta característica también puede trasladarse al uso predominante del pie izquierdo, aunque no necesariamente una persona tendrá la misma preferencia en ambas extremidades.

Actualmente se estima que alrededor del 10 % de la población mundial es zurda. Aunque esta proporción convierte a este grupo en una minoría, la condición ha sido ampliamente estudiada y continúa generando preguntas entre investigadores sobre su origen y desarrollo.

¿Por qué una persona es zurda?

La ciencia todavía no ha establecido una causa única que explique por qué algunas personas desarrollan una preferencia por la mano izquierda. Entre las posibilidades estudiadas aparecen factores relacionados con el funcionamiento cerebral y la genética.

Una de las explicaciones plantea una relación con la distribución de determinadas funciones entre los hemisferios cerebrales. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo está relacionado con funciones como el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho participa de manera importante en el control de movimientos. En las personas zurdas, esta organización podría presentar diferencias.

El componente genético también ha sido considerado relevante. La posibilidad de que la zurdera tenga una influencia hereditaria ha llevado a estudiar la presencia de esta característica entre familiares. Sin embargo, no se trata de una regla absoluta, por lo que tener un padre zurdo no significa necesariamente que sus hijos también lo serán.

Asimismo, se han planteado otras hipótesis sobre factores que podrían intervenir durante el desarrollo antes del nacimiento. Entre ellas se han mencionado posibles influencias relacionadas con el periodo de gestación, aunque las causas definitivas de la zurdera continúan sin estar completamente determinadas.

Una condición que enfrentó prejuicios

Ser zurdo no siempre fue visto como una característica natural. Durante diferentes periodos, las personas zurdas tuvieron que adaptarse a una sociedad diseñada principalmente para quienes utilizaban la mano derecha.

Uno de los ejemplos más recordados ocurrió en las escuelas, donde algunos niños eran obligados a escribir con la mano derecha mediante castigos. Estas prácticas buscaban modificar una preferencia que actualmente es entendida como parte de la diversidad en la forma en que las personas utilizan su cuerpo.

El Día Internacional del Zurdo nació precisamente con el propósito de llamar la atención sobre estas dificultades y promover una mayor comprensión hacia quienes utilizan predominantemente la mano izquierda.

La celebración fue impulsada en 1976 por la organización británica The Left Handers Club. Posteriormente, en 1992, se consolidó el 13 de agosto como la fecha para conmemorar el Día Internacional del Zurdo.

Desde entonces, la jornada sirve para visibilizar las particularidades de esta población y recordar la necesidad de contar con espacios, herramientas y productos que también consideren sus necesidades.

El Día Internacional del Zurdo va más allá de una simple celebración. La fecha permite recordar que una característica natural puede convertirse en un desafío cuando el entorno está diseñado únicamente para la mayoría. Conocer el origen y las particularidades de la zurdera contribuye a reducir prejuicios y reconocer la diversidad de formas en que las personas interactúan con el mundo.