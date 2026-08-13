Pucallpa afronta cuarto día de paro: transportistas cuestionan alza del precio del combustible

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pucallpa cumple su cuarto día de paro y la situación se torna cada vez más crítica. La escasez de combustible, los precios exorbitantes, las largas colas en los grifos y el bloqueo de vías persisten, mientras la población espera una respuesta de las autoridades.

Largas colas y precios elevados

Un vecino señaló que permanece haciendo cola desde tempranas horas de la mañana y denunció que el combustible solo estaría disponible para quienes pertenecen a una entidad pública. Asimismo, indicó que el precio del combustible se ha incrementado.

"El problema es que nosotros estamos desde las 6 de la mañana, son casi la 1 de la tarde, y hasta el momento no nos atienden. Los grifos solamente están atendiendo a las entidades públicas. Sin embargo, si hay combustible y no nos quieren atender. Lo están vendiendo a un precio que no es justo, algo de S/ 19 a S/20 que es más de lo que estaba, casi S/ 15 a S/ 16", afirma.

Observa irregularidades en el manejo

De la misma manera, dejó entrever que esta situación respondería a una presunta mala práctica por parte de quienes distribuyen el combustible, al priorizar sus propios intereses pese a que no estarían obteniendo una ganancia favorable.

"Este tema viene por los griferos que dicen que ha subido la gasolina, que la culpa la tiene Petroperú, es una mafia. Compran combustible barato, dicen que no hay, y cuando lo compran caro, si hay. Es una mafia", sostiene.

Costos de los combustibles

El precio que figura públicamente en el grifo es de S/ 19.50; sin embargo, los usuarios señalan que, al momento de abastecer sus vehículos, el costo llega a situarse entre S/ 20 y S/ 21. En tanto, el diésel, que anteriormente se comercializaba a S/ 19, actualmente supera los S/ 31.

Es así que la situación se torna cada vez más crítica. La escasez de combustible, los precios exorbitantes, las largas colas en los grifos y el bloqueo de vías persisten, mientras la población espera una respuesta de las autoridades.