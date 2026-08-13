Gobierno declara estado de emergencia en 17 distritos de Huancavelica y Junín por daños de sismos

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declara estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos de Huancavelica y Junín debido a los daños ocasionados por los sismos "registrados el 18 de julio al 7 de agosto del 2026". Conoce cuáles son las medidas que se activarán.

Estado de emergencia en Huancavelica y Junín: ¿En qué distritos?

El Gobierno de Keiko Fujimori declara el estado de emergencia en 17 distritos de Huancavelica y Junín, mediante el Decreto Supremo N.° 115-2026-PCM, con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias afectadas por los recientes movimientos telúricos registrados entre el 18 de julio y el 7 de agosto.

La medida fue oficializada el 12 de agosto luego de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determinara que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales involucrados había sido sobrepasada, por lo que se requiere la intervención del Ejecutivo.

De acuerdo a la disposición, con la medida se facilitará el trabajo articulado de los tres niveles de Gobierno con la coordinación técnica del Indeci y la declaratoria de emergencia regirá para los distritos de Acobambilla, Manta, Vilca y Pazos, en Huancavelica; y de Chupaca, San Juan de Jarpa, Yanacancha, Chambara, Carhuacallanga, Colca, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Cullhuas, Huancan, Huasicancha y Pilcomayo, en Junín.

¿Qué medidas activan en el estado de emergencia tras sismos?

El Decreto Supremo N.° 115-2026-PCM precisa que las acciones de respuesta y rehabilitación que correspondan por los daños registrados tras los sismos, deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Además, se destaca que la medida contempla la posibilidad de recibir donaciones de bienes necesarios para atender a la población afectada. Entre ellos figuran medicamentos, pañales, herramientas, materiales de construcción, equipos médicos, alimentos, bebidas, prendas de abrigo, colchones, calzado y artículos de higienes.

También se recibirán otras donaciones con el objetivo de asegurar una intervención oportuna y focalizada frente a los daños registrados entre julio y agosto, así como agilizar el envío de bienes de ayuda humanitaria.

Finalmente, el Gobierno precisa que las acciones contempladas serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

De esa manera, el Gobierno declara en estado de emergencia 17 distritos de Huancavelica y Junín para atender a la población afectada por los sismos "registrados del 18 de julio al 7 de agosto del 2026".