Sedapal RESPONDE si habrá ESCASEZ de agua en Lima y Callao por Fenómeno de El Niño

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A meses que comience de manera drástica el fenómeno El Niño en el país, previsto para los siguientes meses, Sedapal responde las dudas de la población relacionadas con una posible escasez del agua.

Sedapal responde ante un posible desabastecimiento de agua por el fenómeno El Niño

Con la pronta llegada del fenómeno El Niño, que según reportes de las instituciones como el INDECI y COEN podría alcanzar su máxima intensidad entre agosto y octubre de 2026, se ha generado preocupación en diversos sectores: agricultura, infraestructura, entre otros.

Frente a ello, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, la institución Sedapal se pronunció a la población para aclarar los cuestionamientos asociados con la llegada del fenómeno El Niño y si habría alguna relación con el abastecimiento del agua para los ciudadanos de Lima y Callao.

Al abordar la continuidad del servicio de agua potable en Lima y Callao, Sedapal afirmó que este abastecimiento se realizará con normalidad, puesto que la entidad se encuentra realizando un plan de prevención y refuerzo de la infraestructura hidráulica con el objetivo de garantizar el suministro durante el evento climático que ocurrirá casi a finales de año.

¿Qué acciones realiza Sedapal en favor de la prevención?

Siguiendo las acciones de prevención, Sedapal comenzará próximamente la descolmatación del Río Rímac con la ayuda de un equipamiento especializado para retirar elementos que obstaculicen el flujo del agua. Esta estrategia tiene como finalidad proteger la infraestructura de la captación y disminuir los riesgos de desborde.

En ese sentido, para ejecutar estas labores, se esta utilizando un sistema de filtración artificial que emplea 60 pantallas instaladas a lo largo del Río Rímac para que se pueda aumentar la disponibilidad de agua subterránea, un aspecto de gran importancia ya que favorece el abastecimiento en épocas en el que el río tiene una disminución en el caudal.

Labores de descolmatación en otras regiones del Perú

Las últimas semanas, la presidenta Keiko Fujimori viene supervisando el proceso de descolmatación de diversos ríos que se encuentran en todo el territorio nacional, especialmente en la zona norte que es un área que tendrá mayor afectación.

Para ello, la Autoridad Nacional del Agua realiza la limpieza y descolmatación de ríos en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. En total ejecuta intervenciones en 75 puntos críticos.

Finalmente, con esta respuesta, Sedapal confirma que no habrá escasez de agua en Lima y Callao por fenómeno de El Niño ya que viene accionando labores de prevención.