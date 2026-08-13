Reniec tendrá ATENCIÓN ESPECIAL este sábado 15 y domingo 16 para trámites de DNI

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 4 de octubre de este año, el Reniec ha anunciado atención especial este sábado 15 y domingo 16 de agosto para que los ciudadanos puedan realizar trámites relacionados con su DNI.

Reniec ofrecerá atención especial este fin de semana

Por medio de una publicación en sus canales oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que por esta semana, brindará una atención especial a los ciudadanos el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, con la finalidad de avanzar en la emisión de documentos de identidad, de cara a los próximos comicios electorales que se darán el siguiente 4 de octubre.

¡Este sábado 15 y domingo 16 de agosto tenemos atención especial para trámites y recojo de DNI!, anunció la institución en sus redes sociales.

📢 ¡Este sábado 15 y domingo 16 de agosto tenemos atención especial para trámites y recojo de DNI!



🔗 Revisa el listado de oficinas habilitadas y sus horarios aquí: https://t.co/6Eph0OEW2f



📌 Recuerda que, en los Centros MAC, los trámites de DNI se realizan previa cita,... pic.twitter.com/IWi4oGJnMp — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) August 13, 2026

¿Qué trámites se pueden realizar este fin de semana en Reniec?

Según lo anunciado por el Reniec, se ofrecerá diversos trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), como:

Duplicado de DNI

Renovación de DNI

Entrega de DNI

No obstante, todos trámites relacionados con los servicios de registros civiles continuarán de lunes a viernes en el horario regular de 8:15 a.m a 4:45 p.m. dado que la implementación de este fin de semana es dirigida al público que próximamente emitirá su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Qué oficinas estarán habilitadas para la atención especial este fin de semana?

Ante el anuncio de esta atención especial, que se brindará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, el Reniec abrirá una gran cantidad de sedes ubicadas en distintas regiones:

Amazonas Áncash Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Moquegua Piura Puno San Martín Tumbes Ucayali

En ese sentido, la lista completa con todas las sedes y sus horarios al público se encuentran en el siguiente enlace habilitado por la institución para los días en los que se brindará la atención especial.

Una vez finalizados todos los pasos previos, si ya se realizó el trámite del DNI. Reniec insta a los usuarios a verificar si su documento ya se encuentra listo para recojo antes de acudir a alguna sede.

Finalmente, con este anuncio, Reniec impulsa su atención para lel fin de semana, que comprende el sábado 15 y domingo 16 de agosto, con la finalidad que los ciudadanos cuenten con este documento indispensable al momento de ejecutar su voto el próximo 4 de octubre.