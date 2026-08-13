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Reniec tendrá ATENCIÓN ESPECIAL este sábado 15 y domingo 16 para trámites de DNI

A meses de las próximas elecciones, el Reniec ha anunciado la atención especial este sábado 15 y domingo 16 de agosto para realizar trámites relacionados con el DNI en sedes autorizadas.

Reniec dará atención especial este fin de semana
Reniec dará atención especial este fin de semana (Composición Exitosa)

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/08/2026

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Frente a las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 4 de octubre de este año, el Reniec ha anunciado atención especial este sábado 15 y domingo 16 de agosto para que los ciudadanos puedan realizar trámites relacionados con su DNI.

Reniec ofrecerá atención especial este fin de semana

Por medio de una publicación en sus canales oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que por esta semana, brindará una atención especial a los ciudadanos el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, con la finalidad de avanzar en la emisión de documentos de identidad, de cara a los próximos comicios electorales que se darán el siguiente 4 de octubre.

¡Este sábado 15 y domingo 16 de agosto tenemos atención especial para trámites y recojo de DNI!, anunció la institución en sus redes sociales.

¿Qué trámites se pueden realizar este fin de semana en Reniec?

Según lo anunciado por el Reniec, se ofrecerá diversos trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), como:

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  • Duplicado de DNI
  • Renovación de DNI
  • Entrega de DNI

No obstante, todos trámites relacionados con los servicios de registros civiles continuarán de lunes a viernes en el horario regular de 8:15 a.m a 4:45 p.m. dado que la implementación de este fin de semana es dirigida al público que próximamente emitirá su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Qué oficinas estarán habilitadas para la atención especial este fin de semana?

Ante el anuncio de esta atención especial, que se brindará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, el Reniec abrirá una gran cantidad de sedes ubicadas en distintas regiones:

  1. Amazonas
  2. Áncash
  3. Arequipa
  4. Ayacucho
  5. Cajamarca
  6. Cusco
  7. Huancavelica
  8. Huánuco
  9. Ica
  10. Junín
  11. La Libertad
  12. Lambayeque
  13. Lima
  14. Loreto
  15. Moquegua
  16. Piura
  17. Puno
  18. San Martín 
  19. Tumbes
  20. Ucayali

En ese sentido, la lista completa con todas las sedes y sus horarios al público se encuentran en el siguiente enlace habilitado por la institución para los días en los que se brindará la atención especial.

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Una vez finalizados todos los pasos previos, si ya se realizó el trámite del DNI. Reniec insta a los usuarios a verificar si su documento ya se encuentra listo para recojo antes de acudir a alguna sede. 

Finalmente, con este anuncio, Reniec impulsa su atención para lel fin de semana, que comprende el sábado 15 y domingo 16 de agosto, con la finalidad que los ciudadanos cuenten con este documento indispensable al momento de ejecutar su voto el próximo 4 de octubre.

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