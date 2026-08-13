Piero Quispe recibe crítica de Andrés Mendoza tras volver a Universitario: "Solo tiene talento para estar acá"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Piero Quispe volvió a Universitario con la expectativa de recuperar protagonismo tras sus pasos por Pumas UNAM y Sydney FC. Sin embargo, Andrés Mendoza sorprendió al referirse a su regreso y cuestionó si el mediocampista todavía tendrá una oportunidad para volver a jugar en el extranjero.

Andrés Mendoza habla sobre Piero Quispe

El regreso de Piero Quispe a Universitario generó comentarios entre distintas figuras del fútbol peruano. Uno de ellos fue Andrés Mendoza, quien habló sobre el presente del volante durante la emisión del programa Tinbet y dejó claro que todavía tiene dudas sobre el nivel con el que el futbolista volvió a Ate.

Andrés Mendoza contó que no llegó a ver jugar a Piero Quispe durante su etapa en Australia, cuando defendió la camiseta de Sydney FC. Sin embargo, sí observó algunos de sus partidos en México, durante su paso por Pumas UNAM.

"Creen que va a ser el que se fue, el que estaba antes y la rompió. Yo no lo he visto a Quispe en Australia, en México solo he visto algunos partidos y nada más. No sé cómo va a llegar acá en la 'U', hay que verlo", señaló Mendoza.

Pero eso no fue todo. El popular 'Cóndor' también recordó una crítica que, según contó, realizó un arquero que militaba en Santos Laguna sobre el paso de Quispe por Pumas UNAM.

"Hubo un arquero que tapaba en Santos Laguna que el peor fichaje de Pumas UNAM fue Piero Quispe, y lo dijo antes que jugara, pero ya está", comentó el exjugador del Brujas.

¿Piero Quispe ya no volverá a salir del país?

La parte más llamativa de las declaraciones de Andrés Mendoza llegó cuando habló sobre el futuro internacional de Piero Quispe. El exfutbolista cuestionó las razones por las que el mediocampista regresó al fútbol peruano con apenas 24 años.

Además, consideró complicado que vuelva a conseguir una oportunidad fuera del país: "¿Por qué Quispe vuelve al fútbol peruano? Me dices que no tuvo talento para estar en Europa, solo tiene talento para estar acá".

"¿Me estás diciendo que vuelve acá para salir de nuevo? Estás loco, ya no sale. Al fútbol chileno no sale. ¿Cuántos años tiene de contrato? Tres años. Tiene 24. Escúchame, ese señor se va a quedar en la 'U', ya no sale, te lo digo desde ahorita", añadió.

Mendoza incluso mencionó que, en caso Quispe vuelva a salir del Perú, podría terminar en destinos similares a los que ha tenido Jesús Castillo. "Si se va, se va a ir a lugares así como se ha ido Jesús Castillo. Ya volvió acá y se queda acá, ya no sale. Quispe no tiene nivel para ir a jugar afuera", sentenció.

Así, el regreso de Piero Quispe a Universitario quedó acompañado por la inesperada crítica de Andrés Mendoza, quien cuestionó su nivel tras sus experiencias en Pumas UNAM y Sydney FC y sostuvo que el volante ya no tendría mayores oportunidades para volver al extranjero.