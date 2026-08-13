Luto en el deporte: fallece destacado exboxeador que sufrió grave lesión cerebral durante trágica pelea

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hoy es un día lúgubre para el deporte debido a que un exboxeador destacado que falleció luego de sufrir desde hace años atrás una garve lesión cerebral durante una trágica pelea. Familiares, colegas, amigos y fanáticos lamentaron su inesperada partida a la eternidad.

Destacado exboxeador pierde la vida tras grave lesión cerebral

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón perdió la vida este jueves 13 de agosto a los 33 años, más de una década después de sufrir una grave lesión cerebral durante un combate que puso fin a su carrera deportiva y le obligó a permanecer en silla de ruedas.

La noticia fue comunicada por su padre, Richard Colón, a través de sus redes sociales. "Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo", escribió, previamente a agradecer las muestras de cariño y las oraciones recibidas durante estos años.

Además, tras conocerse de lo ocurrido con el recordado exdeportista la Organización Mundial de Boxeo lamentó ello y despidió al exboxeador puertorriqueño-estadounidense con un mensaje en el que destacó su fortaleza y el apoyo de su familia durante los años posteriores al accidente.

"Un guerrero hasta el final", señaló el organismo, al recordar a Prichard Colón como un atleta cuya lucha trascendió los límites del cuadrilátero pese a que en los últimos años tuvo que atravesar la grave lesión que padeció.

La pelea que marcó la vida de Prichard Colón

La tragedia de Prichard Colón ocurrió el 17 de octubre de 2015, durante su combate ante Terrel Williams en Fairfax, Virginia. El puertorriqueño recibió varios golpes ilegales en la nuca, conocidos como "golpes de conejo", que provocaron un hematoma subdural y lesiones cerebrales irreversibles.

El exdeportista de raíces puertorriqueñas llegó a aquella contienda con una trayectoria muy a su favor de 16 victorias, 12 de ellas por nocaut. Sin embargo, el combate terminó por transformar su vida. En el octavo asalto cayó dos veces ante Williams, quien también recibió un golpe bajo del boricua durante la pelea.

Cabe señalar que, este lamentable suceso también dejó una huella en el boxeo debido a que en el 2016 el Consejo Mundial de Boxeo creó la denominada regla 'Prichard Colón' como respuesta a las consecuencias que sufrió el recordado exboxeador.

Este jueves es un día triste para el deporte debido a que el exboxeador Prichard Colón perdió la vida a los 33 años luego de más de una década después de sufrir una grave lesión cerebral durante una pelea ante Terrel Williams el pasado 17 de octubre de 2015.