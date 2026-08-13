Aeropuerto Jorge Chávez inaugura sala VIP para vuelos nacionales: ¿Quiénes pueden ingresar y cuánto cuesta?

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez incorporó una nueva opción para los pasajeros que realizan viajes dentro del Perú. Se trata de la primera sala VIP destinada exclusivamente a vuelos nacionales en la nueva terminal aérea, un servicio que amplía la oferta de experiencias premium disponible para quienes esperan su embarque.

La nueva sala es operada por Airport Dimensions, empresa responsable de The Club, y está ubicada en el área de Salidas Nacionales del terminal. Hasta ahora, las salas VIP de este tipo estaban principalmente vinculadas a los pasajeros de vuelos internacionales, por lo que la apertura representa una ampliación de este servicio hacia quienes se movilizan por distintas ciudades del país.

La implementación responde también al peso que tienen los vuelos domésticos en la actividad del aeropuerto. Según información de Lima Airport Partners (LAP), alrededor del 60 % del tráfico total del Jorge Chávez corresponde a vuelos nacionales. Solo durante el primer semestre de 2026, el terminal registró 7.38 millones de pasajeros nacionales.

¿Cómo se puede ingresar a la nueva sala VIP?

Una de las principales dudas para los pasajeros es quiénes pueden utilizar este nuevo espacio. Existen dos alternativas de acceso:

La primera está dirigida a quienes cuentan con una membresía de Priority Pass o LoungeKey. Los viajeros deben revisar las condiciones de sus tarjetas de crédito, ya que algunas ofrecen afiliación o acceso a estos programas como parte de sus beneficios.

Los viajeros deben revisar las condiciones de sus tarjetas de crédito, ya que algunas ofrecen afiliación o acceso a estos programas como parte de sus beneficios. La segunda alternativa está disponible para quienes no poseen ninguna de estas membresías. En ese caso, los pasajeros pueden adquirir una entrada pagando directamente por el acceso. Infobae informó que el costo es de US$44 por persona, tanto mediante la plataforma de The Club Airport Lounges como directamente en la entrada del salón.

Además, el acceso no está condicionado por la aerolínea con la que viaje el pasajero ni por la clase de boleto adquirido. Lima Airport Partners confirmó que The Club recibe a miembros de Priority Pass y LoungeKey sin importar estos factores, mientras que quienes no tengan membresía pueden comprar su entrada.

Un espacio para descansar, trabajar y comer

La nueva sala VIP fue diseñada para atender a más de 200 personas y ofrecer diferentes alternativas durante la espera previa al vuelo. El espacio incluye áreas destinadas al descanso y al trabajo, además de instalaciones pensadas para familias.

Uno de sus elementos diferenciadores es la propuesta gastronómica, que incorpora sabores y especialidades inspirados en productos locales. El diseño también busca incorporar referencias a la biodiversidad peruana, especialmente mediante colores, texturas, patrones y formas vinculadas con la selva amazónica.

La nueva sala VIP para vuelos nacionales del Jorge Chávez abre una alternativa para quienes buscan mayor comodidad antes de viajar dentro del Perú. Con acceso mediante Priority Pass, LoungeKey o pago directo de US$44, el servicio busca atender a un segmento cada vez más amplio de pasajeros nacionales y reforzar la oferta de servicios de la nueva terminal aérea.