DANA Aníbal se acerca al Perú: estas son las regiones que sentirán lluvias, nieve, granizo y fuertes vientos

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada Aníbal, se aproxima al territorio nacional y modificará las condiciones del tiempo durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el fenómeno tendrá mayor incidencia en la sierra centro y sur entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto.

La llegada de este sistema atmosférico podría generar precipitaciones de diversa intensidad, entre ellas lluvia, nieve, aguanieve y granizo , además de fuertes vientos y variaciones en las temperaturas. El escenario ha llevado a las autoridades meteorológicas a mantener vigilancia sobre las zonas que podrían registrar las condiciones más adversas.

¿Qué efectos provocará la DANA Aníbal?

La DANA es un sistema atmosférico que se desarrolla en niveles altos de la atmósfera y puede favorecer cambios importantes en las condiciones meteorológicas. En esta oportunidad, el Senamhi prevé que Aníbal produzca precipitaciones líquidas y sólidas en sectores de la sierra peruana.

El fenómeno se desarrollará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y su influencia alcanzará principalmente los sectores altoandinos del centro y sur del Perú. En estas zonas podrían registrarse lluvias, nevadas y granizadas, acompañadas de ráfagas de viento y un descenso de las temperaturas.

La presencia de nieve y granizo cobra especial importancia para las localidades ubicadas a mayor altitud, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Por ello, el seguimiento de los pronósticos será fundamental durante los días de mayor influencia del sistema.

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🌧️❄️ En esta nueva edición del microinformativo "Senamhi Informa" te contamos sobre la DANA "ANÍBAL", que favorecerá la presencia de lluvias, aguanieve, granizo y nieve en la sierra centro y sur del país. pic.twitter.com/8Din9KTuXS — Senamhi (@Senamhiperu) August 13, 2026

Regiones que estarán bajo influencia del fenómeno

La sierra centro y sur concentrará los principales efectos de la DANA Aníbal. Las previsiones meteorológicas señalan que el evento tendrá influencia entre el 16 y 18 de agosto, con precipitaciones de diversa intensidad y cambios en las condiciones atmosféricas.

En la sierra sur se encuentran las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna; en la sierra central, Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

Asimismo, la influencia del sistema podría generar mayor nubosidad y precipitaciones intermitentes en determinados sectores de la costa. El impacto, sin embargo, no será uniforme en todo el territorio, debido a que las características geográficas y la altitud determinarán la intensidad de los efectos.

En la costa centro y sur , el aumento de la humedad provocará una mayor cobertura nubosa y lluvias intermitentes, principalmente durante la tarde, noche y madrugada. No se descarta la presencia de brillo solar cerca del mediodía en la costa central, según el Senamhi.

La DANA Aníbal representa un nuevo episodio de variabilidad atmosférica que afectará principalmente a la sierra centro y sur del Perú durante los próximos días. Aunque se trata de un fenómeno meteorológico previsto, sus efectos pueden variar según cada localidad. Por ello, las autoridades y la población deberán seguir los pronósticos oficiales y adoptar las precauciones correspondientes ante la presencia de lluvias, nieve, granizo, viento y bajas temperaturas.