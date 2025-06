Expiloto FAP denuncia corrupción en compra de drones: Equipos habrían sido clave en búsqueda de Ashley Vargas

07/06/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el expiloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), John Pomar Pérez, reveló que, en estos últimos cuatro años, denunció actos de corrupción en la institución, siendo uno de los casos más recientes la adquisición de drones de rescate que actualmente están inoperativos.

Expiloto FAP denunció corrupción en la institución

Durante el diálogo con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', Pomar Pérez afirmó que, frente a 350 oficiales de la FAP, se dirigió al comandante general, Carlos Enrique Chávez Cateriano, para cuestionar que no se investigue a los miembros corruptos de la institución.

"Yo, frente a 350 oficiales en el auditorio de la Escuelas de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, levanté mi mano y le dije al comandante general por qué no investigaban a los oficiales corruptos que estaban robando. No hay que ser muy inteligentes para ver que compran un dron que cuesta $ 13 mil, chino, que no funciona, que se cae, y compran tres primeros y a pesar de esto compran dos más por más plata. Entonces no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que es corrupción", declaró a nuestro medio.

En esa línea, el expiloto FAP resaltó que sus denuncias datan del 2016, 2017, 2020 y 2023, siendo esta última relacionada con la compra de drones chinos por un monto que bordea el 1,7 millones de soles.

"Yo he denunciado los actos de corrupción en el año 2016, 2017, 2020 y 2023, la última (denuncia) fue por la compra de cinco drones, que ninguno sirve en la FAP, están verificados por cerca de 1,7 millones de soles", continuó.

"Esos drones servirían para la búsqueda de rescate que tanto se menciona, pero lastimosamente por oficiales corruptos, pues no tenemos esos drones", agregó.

Sobre el caso de Ashley Vargas

En cuanto al caso de la piloto Ashley Vargas, Pomar cuestionó que hasta el momento no se haya revelado los audios del día del accidente y que mucho menos hayan sido entregados a la familia: "A mí me sorprende el hecho de que no se hayan revelado los audios. Yo tengo conocimiento por compañeros de la Fuerza Aérea que han estado con otras aeronaves, Ashley ha estado con una aeronave al lado, hay gente que ha visto dos aviones y que uno se ha venido al mar".

De esta manera, el expiloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), John Pomar Pérez, reveló que desde el 2016 viene denunciando actos de corrupción en la institución, siendo una de las últimas denuncias por la adquisición de drones.