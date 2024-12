¡Indignante! Mujer queda parapléjica por salir en defensa de joven agredida y exige que su agresor sea capturado

Claudia Sedano Revolledo no encuentra paz. Su agresor, el ciudadano venezolano Héctor David Gómez, sigue libre un año después de haberla agredido salvajemente luego de que ella saliera en defensa de una mujer a quien el hombre amenazaba. Hoy, la señora Sedano solo busca justicia y exige la captura inmediata de Gómez, quien pudo escapar en diciembre del año pasado dado que el fiscal Junior Jara se demoró casi un mes en pedir su detención.

En diálogo con Exitosa, Sedano se dirigió al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, solicitando colocar a Gómez dentro del programa nacional de recompensas, en la lista de los criminales más buscados.

"Quiero dirigirme a todo el pueblo peruano y al ministro del Interior. Ayúdenme con la captura del sujeto que me agredió. Soy una sobreviviente de tentativa de feminicidio. Él me atacó, entró a mi casa mientras estaba con mis dos niñas y casi me mata. Gracias a Dios estoy viva. Le pido al ministro que lo ponga en la página de los más buscados como debe ser", comentó Sedano, quien quedó en estado de paraplejia tras la agresión.