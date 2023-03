¡Indignante! Roban televisor de restaurante familiar cuando propietarios rescataban a sus animales del huaico

En conexión con Exitosa, se conoció que una familia damnificada por la caída de huaicos en Sumac Pacha, en Punta Hermosa, sufrió el robo de su televisor cuando rescataban a sus animales. Además de este electrodoméstico, los malhechores sustrajeron artículos y productos de su restaurante.

En el informe de Cari Saldaña, se precisó que esta parentela poseía alrededor de 300 animales entre pollos, patos, cuyes y chanchos. Por consiguiente, intentaron salvar a la mayor cantidad de su "ganado" como mencionó una de las integrantes de la familia Cárdenas Cuadros.

"Teníamos alrededor de 300 animales entre patos, cuyes, chanchos, todo. Por ahí están flotando los cuyes mientras porque los chanchos como había una canaleta por ahí el agua se lo habrá llevado porque no hay nada", declaró.

En ese sentido, Mercedes Cuadros, propietaria del establecimiento, apuntó que durante la caída del huaico trató de poner a buen recaudo a su familia y salvar al mayor monto de sus animales. Ello ocasionó que dejara su vivienda desolada, detalle aprovechado por los hampones.

Pese a que el televisor se encontraba empotrado en una pared, los ladrones terminaron maniatando el seguro y sustrayendo esta pantalla. Asimismo, el restaurante sufrió el robo de stand de gaseosas y bancas para los comensales.

"Sufrimos un robo. Aquí estaba el televisor, estaba empotrado, que lamentablemente fue robado. También teníamos stands de gaseosas que se terminaron llevando; porque hemos ido a salvaguardar a nuestros animales, ya que somos de la zona ganadera y cuando regresamos ya no había nada (...) Corrimos para salvar la vida de nuestros hijos. Regresamos, claro, cuando pasó el huaico porque en ese momento no se podía, y nos dimos la sorpresa que no había nada", contó la emprendedora.