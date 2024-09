¡Indignante! Tres mujeres denuncian a sacerdote por abuso sexual en Chiclayo

Un terrible caso de abuso sexual viene conmocionado al norte del Perú. Y es que en Chiclayo, tres mujeres denunciaron ser víctimas de abuso sexual por parte de un sacerdote, quien se ganó la confianza de sus padres cuando estas eran menores de edad.

De acuerdo a un reciente informe de 'Cuarto Poder', estas tres mujeres fueron abusadas sexualmente cuando tenían 9 y 11 años respectivamente. Su agresor identificado como Eleuterio Vásquez Gonzales, mejor conocido entre los pobladores de Chiclayo como 'Padre Lute', cometió estos actos tras haberse ganado la confianza de los padres de las menores.

Ana María Quispe, quien a sus 9 años pertenecía a un grupo de infancia misionera, contó que, en un primer momento, fue víctima del sacerdote Ricardo Yesquen, luego de que este la lastimara al interior de una casa parroquial ubicada en La Victoria, Chiclayo.

"Me detuvo, cogió una silla, se sentó, me colocó sobre sus piernas y empezó a besarme. Yo tengo dentro de los recuerdos, que él me metía la lengua dentro de la boca y ¿por qué digo eso? porque cuando hicimos la denuncia, no me la quería tomar, pero al mencionar ello, me dijeron 'Ah, sí, entonces si podemos tomarla", manifestó Quispe.