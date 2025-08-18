Criminales consiguen dinamita por S/ 10: "Hay desinterés de autoridades para fiscalizar", afirma exconsejero de La Libertad

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el exconsejero regional de La Libertad, Greco Quiroz, confirmó que efectivamente las bandas criminales pueden conseguir un cartucho de dinamita a tan solo S/ 10 soles para cometer sus actos delictivos. Según indicó, existe un "desinterés económico" por parte de las autoridades para que fiscalicen dicho material explosivo.

"Venta desmedida de dinamita"

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Quiroz indicó que en su momento, desde la Comisión de Energía y Minas se realizó la detección de una "venta desmedida" de dinamita, la cual se comercializa en cinco empresas importadoras en todo el Perú.

"Es muy sencillo pagar un precio porque hay un desinterés económico por parte de las autoridades competentes para poder fiscalizar este producto. No es tan difícil, en el Perú hay cinco importadoras de estos explosivos", dijo a nuestro medio.

De tal modo, precisó que al comunicarse con el Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC), para implementar medidas de control, este respondió indicando que no puede realizar aquello. "La ley que sacó el Congreso, la Ley 301989, proyecto que se aprobó dice que basta que tenga su REINFO y se le vende la dinamita, no hay forma de controlar", añadió.

Sobre atentado en Trujillo

En tal sentido, el exconsejero regional de La Libertad se refirió al último atentado ocurrido en Trujillo, el jueves 14 de agosto, en donde presuntos extorsionadores detonaron una dinamita en una vivienda de tres pisos, lo que terminó afectando a más de 20 casas aledañas.

"Yo tengo las sospechas de que aquí hay algo muy raro porque ahora el ojo del Perú está concentrado en este atentado, yo en mi experiencia como abogado penalista, yo digo, si alguien quiere eliminar a un rival, van y lo matan, ese es el modus operandi para acabar con un enemigo, pero ir a su puerta a dejar explosivos, yo creo que acá hay algo que debe investigarse", señaló Quiroz.

Cabe mencionar que, según Quiroz, cada vez que cae una organización criminal, tienen como integrantes al menos a un efectivo policial que toma se desempeña brindándoles seguridad o también otorgándoles información valiosa. "De manera reiterada, la policía es la culpable de que las organizaciones criminales no caigan"

De esta manera, el exconsejero regional de La Libertad, Greco Quiroz, aseguró que existe un "desinterés económico" de las autoridades para fiscalizar la dinamita en el país, ello luego atentado en la avenida Perú, en Trujillo.