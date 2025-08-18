¡Por hasta 12 horas! Sedapal anuncia corte de agua para este 19 de agosto: Conoce AQUÍ los distritos afectados

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que suspenderá el suministro de agua en varios distritos de Lima. Conoce aquí los horarios y las zonas que se verían afectadas por el corte programado para este martes, 19 de agosto.

¿Qué distritos serán afectados por corte de agua?

La empresa estatal reveló que algunas zonas de Lima Metropolitana enfrentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable por trabajos programados para la mejora en las redes de distribución, entre ellos, la limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en tuberías. En ese marco, Sedapal pide a los usuarios tomar precauciones para que la falta de agua no los agarre desprevenidos.

Entre algunos de los consejos que brinda está el almacenar agua con anticipación, en baldes, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura. Asegúrate de cerrar bien los grifos y duchas para no perder agua al regreso del servicio. Cada zona tiene horarios específicos de interrupción, por lo que es importante revisar los detalles con anticipación:

Corte de agua en SJL

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Las Terrazas. Cuadrante: Urb. Semi Rústica Canto Grande, A.H. Ampliac. Las Terrazas, A.H. Unión y Progreso Sector Lomas de Canto Bello, Agru. Los Jardines de Canto Bello, Sector Virgen de La Merced, AF 2 de Noviembre.

A.H. Las Terrazas. Cuadrante: Urb. Semi Rústica Canto Grande, A.H. Ampliac. Las Terrazas, A.H. Unión y Progreso Sector Lomas de Canto Bello, Agru. Los Jardines de Canto Bello, Sector Virgen de La Merced, AF 2 de Noviembre. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 409.

Villa María del Triunfo se verá afectado

Horario de corte: Desde las 8:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Ampliación Japón A.H. Señor de los Milagros, A.H. José Carlos Mariátegui, Villa Sol.

A.H. Ampliación Japón A.H. Señor de los Milagros, A.H. José Carlos Mariátegui, Villa Sol. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 307.

Interrupción en Ate

En el sur de la capital, el distrito de Ate se verá afectado por el corte de agua programado por Sedapal para este 19 de agosto, precisamente en el sector 182 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. por limpieza de reservorio.

Zonas afectadas: A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo; P.S. 1-2, P.S. 4-7, C.A. 3-4-5-6-7-8-9-10.

Además del sector 182 desde el mediodía hasta las 11:50 p.m., pero en estos sitios: A.H. Juventud 30 de Mayo Esquema Zevallos. Cuadrante: A.H. 24 de Setiembre Esquema Pariachi, A.H. Abraham Valdelomar, A.H. 15 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Grupos L y M, A.H. 13 de Noviembre Esquema Horacio Zevallos, A.H. Los Pinos Esquema Horacio Zevallos, A.H. San Sebastián Esquema Horacio Zevallos.

En Comas y Surquillo

Mientras que en el norte, el distrito de Comas presentará corte de agua en el sector 348 desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. en P.J. Milagro de Jesús, A.H. Amistad Unida, A.H. Collique, A.H. 13 de Enero, A.H. Manuel Gonzales Prada, P.J. Santa Cruz, A.H. Collique II Zona Comas, por limpieza de reservorio.

Por otro lado, en Surquillo la interrupción del servicio se dará desde el mediodía hasta las 11:00 p.m. en sector 38: Asociación Residencial San Pedro, Asociación San Pedro y Salaverry, Cercado. Cuadrante: Av. República de Panamá, Av. Domingo Orué, Calle General Federico Recavarren, Calle Carlos Augusto Salaverry, Calle San Pedro, Jirón Lizardo Montero.

Corte en Miraflores

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde Áreas afectadas: Urb. San Antonio. Cuadrante: Av. Reducto, Av. Paseo La República, Av. Tejada.

Urb. San Antonio. Cuadrante: Av. Reducto, Av. Paseo La República, Av. Tejada. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 56.

De esta manera, Sedapal reveló en sus redes sociales que al menos seis distritos de la capital se verían afectados con el corte de agua programado para este martes 19 de agosto.