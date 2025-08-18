RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 18 de agosto del 2025

Conoce aquí el precio de la compra y venta del dólar en el Perú durante la jornada de este lunes, 18 de agosto. Además, encuentra dónde podrás cambiar la divisa de manera segura.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú. (Composición Exitosa)

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el Perú es una referencia clave para la economía nacional, ya que impacta directamente en los precios de productos importados, el costo de endeudamiento en moneda extranjera y las decisiones de ahorro e inversión. Conoce aquí todos los detalles sobre el tipo de cambio de esta divisa, en la jornada de este lunes 18 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

En las últimas semanas, el dólar ha reportado pequeñas variaciones en su tipo de cambio. En ese marco, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio para la compra y venta de esta moneda para este lunes es el que te detallamos a continuación:

  • Compra: S/3.557
  • Venta: S/3.563

Debes tener en cuenta que estos valores son utilizados como referencia en operaciones tributarias, aduaneras y contables en todo el país, y pueden variar a lo largo del día dependiendo de la oferta y demanda de divisas.

Tipo de cambio del dólar en Perú este 18 de agosto, según SUNAT.
Tipo de cambio del dólar en Perú este 18 de agosto, según SUNAT.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña' y bancos del país

Asimismo, debes recordar que el tipo de cambio del dólar en Perú se ve influenciado por factores locales e internacionales como la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., la demanda de divisas en el mercado peruano y el contexto político nacional. A continuación, te contamos cuánto cotiza el dólar hoy en los principales bancos del país. ¡Toma nota para tomar la mejor decisión financiera y que no afecte tu economía!

BANCOCOMPRAVENTA
BCP3.5513.566
INTERBANK3.5153.610
BBVA3.4603.637
SCOTIABANK3.5373.579
BANCO DE LA NACIÓN3.5003.630
BANCO PICHINCHA3.5083.508

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio para este 18 de agosto, es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.540 | Venta S/ 3.570

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para obtener información oficial y actualizada, puedes ingresar a la web del Banco Central de Reserva del Perú o seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados.

Se sugiere buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio: 

  • Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).
  • Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
  • Banco de la Nación (BN).

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este lunes 18 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio de esta moneda estadounidense en Perú.

