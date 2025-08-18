MTC amplía por 120 días el uso obligatorio de cascos y chalecos para motociclistas: Entérate desde cuándo entra en vigencia

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió por 120 días calendarios la entrada en vigencia del uso de los cascos de seguridad, chalecos, así como sus demás restricciones o limitaciones, para los conductores y acompañantes de motocicletas.

De acuerdo con la Resolución Directoral N.º 0018-2025-MTC/18, publicada el sábado 16 de agosto, la norma se hará efectiva del 20 de agosto al 20 de diciembre del 2025. Posterior a ese plazo, la Policía Nacional del Perú (PNP) empezará a multar, según las infracciones al tránsito detectadas.

Medidas para fortalecer la seguridad ciudadana en espera

La especificaciones técnicas que tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte, aprobadas en un inicio el pasado 20 de abril del 2025, tendrán que esperar cuatro meses más para que puedan materializarse.

Como se recuerda, la medida causó polémica en los motorizados y emprendedores dedicados a la entrada de productos a domicilio (delivery), quienes calificaron lo dispuesto por el Gobierno.

Por ejemplo, desde la que iba a ser su primera entrada en vigor, el 20 de junio último, el presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos, José Luis Huamán, anunció que presentó una acción judicial contra la presidenta Dina Boluarte y los titulares de Transportes e Interior por el dispositivo que, según su análisis, es "discriminatorio y estigma" a los motociclistas formales del país.

"El delincuente vive en la ilegalidad y también se disfraza. Hemos visto videos donde usan chaleco y siguen robando celulares. No es un problema de vestimenta, sino de fiscalización", sostuvo.

Disposiciones

Como parte de las especificaciones técnicas ya aprobadas, la Resolución Directoral N.º 008- 2025-MTC/18, de fecha 20 de junio del presente, menciona los tipos de cascos y chalecos que usarán los conductores y acompañantes, los cuales, deben ser a su talla, de acuerdo con las dimensiones de su cabeza y rostro.

Sobre los chalecos, esta prenda no debe tener mangas, debe cubrir el tronco del conductor y/o pasajero hasta mínimo 50 mm por debajo de la cintura y alrededor de él, con ajustes laterales o frontal por encima de la vestimenta, de forma obligatoria.

Un aspecto importante para mencionar es que, el color del chaleco no puede ser tipo verde fosforescente, ya que, son usados por los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Además, no es obligatorio el uso de chalecos en niños y adolescentes menores de 16 años.

De esta manera, el Gobierno extiende el plazo para que los motorizados y sus acompañantes empiecen a usar dichos elementos en el marco de su estrategia contra la criminalidad adoptada desde mediados del presente año.