¡Confirmado! Este 28 de agosto es DÍA NO LABORABLE: Conoce aquí el motivo y a quiénes beneficiará esta fecha

¿A preparar el próximo viaje? Se confirmó que el 28 de agosto será día no laborable. Descubre en esta nota de Exitosa el motivo y quiénes se verán beneficiados con esta fecha, según lo establecido en el Diario El Peruano.

Día no laborable este 28 de agosto

Si bien este mes de agosto, existen dos feriados nacionales como el día 6 y el 30, siendo este último en conmemoración a la Primera Santa de América, Santa Rosa de Lima, se reveló que existe una normativa que permitirá que una determinada zona del Perú pueda tener un día de descanso para poder pasar tiempo familiar o realizar un viaje a otras regiones.

Pues bien, la Ley N.º 23849 declara que este jueves, 28 de agosto, sea día cívico no laborable excepcional en Tacna, en conmemoración del aniversario de su reincorporación al seno de la patria. Como se recuerda, dicho suceso fue desarrollado el 28 de agosto de 1929, en donde parte de la provincia de la 'Ciudad Heroica' fue devuelta por Chile al Perú de acuerdo al Tratado de Lima, medio siglo después de ser tomada durante la guerra del Pacífico.

Asimismo, la ley refiere que en ese día memorable, fiesta patriótica, será "obligatoria la realización de actuaciones cívicas en los colegios, universidades, cuarteles, buques de la Armada, etc.", así como actividades culturales que permitan recordar la historia y promover valores cívicos entre la comunidad.

Cabe destacar que este feriado no tiene carácter nacional, por lo cual, las demás regiones deben seguir cumpliendo su trabajo habitual.

Feriados nacionales que restan para este 2025

No te preocupes si no eres trabajador en la región de Tacna y no puedes disfrutar de ese día no laborable, ya que tienes la oportunidad de tomar un merecido descanso en los demás feriados nacionales que restan para este año 2025, según la Plataforma del Estado:

Agosto

Sábado 30: Santa Rosa de Lima.

Setiembre

Sin feriados oficiales.

Octubre

Miércoles 8: Combate de Angamos.

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos.

Feriados en diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad

De esta manera, se confirmó la oficialización de que este jueves, 28 de agosto, será día no laborable solo para Tacna, según la Ley N.º 23849, por celebrarse la Reincorporación de su región al Perú después de años de conflictos territoriales.