Sismo de magnitud 5.1 remece Arequipa: Conoce AQUÍ el epicentro y hora exacta del temblor sentido HOY

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que sacudió Arequipa. Por tal motivo, en la siguiente nota de Exitosa, te brindamos más información sobre este movimiento telúrico sentido hoy, lunes 18 de agosto.

Sismo en Perú hoy, lunes 18 de agosto

¡Temblor en el sur del país! En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 5.1 ocurrió al promediar las 7:47 a.m. de este lunes. El temblor se registró exactamente a 18 kilómetros al oeste de Aplao, en la provincia de Castilla de la 'Ciudad Blanca'.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0545

Fecha y Hora Local: 18/08/2025 07:47:03

Magnitud: 5.1

Profundidad: 112km

Latitud: -16.06

Longitud: -72.66

Intensidad: III Aplao

Referencia: 18 km al O de Aplao, Castilla - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 18, 2025

El reporte del IGP precisa que este movimiento telúrico tuvo una profundidad que alcanzó los 112 kilómetros, y una intensidad nivel III en Aplao. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en Continente, con una latitud de -16.06 y longitud -72.66.

Asimismo, esta misma entidad reportó en sus redes sociales que el temblor de magnitud 5.1 sentido esta mañana en Arequipa fue percibido leve por la población. No se reportan daños al momento y continúan con el monitoreo en zonas vulnerables de la región.

Sismo de 5.1 en Arequipa, según COEN-INDECI.

¿Cómo actuar ante un sismo?

El viernes 15 de agosto se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025. La jornada de prevención se realiza en conmemoración por el terremoto de 7.9 grados que afectó las localidades de Ica y Pisco el año 2007, el cual dejó 595 muertos, 1 800 de heridos, 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y cientos de miles de damnificados.

Esta actividad se realizó con el objetivo de crear conciencia entre los peruanos ante un siniestro de tal magnitud, especialmente al saber que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo.

Por ello, en caso de un sismo, es importante actuar rápidamente y de manera calmada para protegerte. A continuación, sigue estas recomendaciones:

Mantenga la calma.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

Si no puedes llegar de forma rápida a la salida más cercana donde te encuentras, busque un espacio seguro.

No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar, como los siguientes:

Alcohol o desinfectante,

Medicina.

Pastillas.

Vendas y curitas.

Toallas y frazadas.

Agua embotellada.

Alimentos enlatados.

Linterna y radio a pilas.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

De esta manera, el Centro Sismológico Nacional del IGP informó que el sismo sentido en la mañana de este lunes 18 de agosto, tuvo lugar en el departamento de Arequipa con una magnitud de 5.1.