Martín Vizcarra comparte área común con Ollanta Humala en penal de Barbadillo, reveló su hermano

En entrevista con Exitosa, Mario Vizcarra se pronunció respecto a la situación penal que atraviesa su hermano Martín Vizcarra. Según indicó, el expresidente se encuentra compartiendo un área común con Ollanta Humala en el penal de Barbadillo. Además, señaló que aún no ha visto a Pedro Castillo.

"Pronto saldrá en libertad"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Mario indicó que su hermano saldrá pronto en libertad, por lo que no tendrá tiempo para ver o mantener contacto con los otros exmandatarios que se encuentran en el establecimiento penitenciario, en referencia a Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

"Él (Martín Vizcarra) comparte un área común con el expresidente (Ollanta) Humala. (¿Conversa con él?) No hay mucho con quién conversar. Aún no lo ha visto (a Castillo), es muy difícil no creo que vaya a verlo. Además, el periodo va a ser muy corto, no creo que tenga tiempo de ubicarlos", dijo a nuestro medio.

De tal modo, narró cómo fue la experiencia de haber asistido el primer día a visitar al expresidente, quien ya se encontraba en el penal de Barbadillo, en Ate. Según indicó, Martín Vizcarra mantenía una serenidad que quiso contagiar a sus familiares; ello a pesar de haber recibido prisión preventiva a pocas horas. "No es la primera vez que recibe golpes tan duros", añadió.

HOY presentarán apelación

En tal sentido, Mario Vizcarra informó que este lunes 18 de agosto, la defensa del expresidente presentará la apelación a la orden de prisión preventiva impuesta contra el exmandatario por el plazo de cinco meses. Según precisó, existen "razones poderosas" para solicitar la excarcelación de Vizcarra Cornejo.

Asimismo, brindó detalles de cómo es la celda en la que permanece Martín Vizcarra en el penal Barbadillo. Además, indicó que para distraerse se le han mandado libros, juegos de mesa, entre otras cosas.

"Su calidad de expresidente le permite tener un aislamiento, es natural que esté aislado y el área donde transcurren sus días, es muy sencillo, muy precario, es una pequeña salita, un dormitorio muy pequeño de un hotel de estrella y media o dos estrellas y un pequeño baño, es todo lo que tiene, no tiene más nada", detalló.

Cabe mencionar que, Mario evitó responder sobre si postulará como candidato a las próximas elecciones generales 2026. Al respecto, indicó que no es momento para hablar de candidaturas, sino de preocuparse en la situación de su hermano. "No podemos estar alternativas, que después, en su momento se verán, pero confiamos en que Martín Vizcarra será nuestro candidato", enfatizó.

