Hallan restos de Sheyla Gutiérrez, madre peruana desaparecida en EE. UU.: Esto se sabe del caso

La familia de Sheyla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana reportada como desaparecida el 9 de agosto en Estados Unidos, confirmó el hallazgo de los restos de la mujer de 33 años. Los familiares señalaron que sospechan del esposo de la mujer.

Declaraciones de familiar de la víctima

Jessy Gutiérrez, hermana de Sheyla Gutiérrez, confirmó el fallecimiento de su hermana, cuyos restos fueron hallados el último sábado 16 de agosto. La confirmación se dio en medio del rechazo hacia una publicación en X del Ministerio de la Mujer, que posteriormente fue borrada, en donde informaban del hallazgo.

"Confirmamos el tuit que, ya teníamos conocimiento desde ayer, emitido por el Ministerio de la Mujer. Lamentamos profundamente su publicación, pues ha puesto en riesgo la investigación que se viene desarrollando en Estados Unidos y también el trabajo que se realiza en el Perú", señaló en declaración a Latina Noticias.

Asimismo, pidió a la institución consultar a la familia previamente, pues consideró que la acción pone en riesgo la captura del "principal sospechoso".

"Entendemos que puede existir un trasfondo político, pero lo que debe primar es el respeto a la familia y a la memoria de mi hermana. Este tipo de acciones arriesgan la captura del principal sospechoso del homicidio de mi hermana", dijo.

@latinanoticias 🔴Encontraron el cuerpo de Sheyla Gutiérrez, peruana desaparecida en Estados Unidos. La familia lamentó la publicación del Ministerio de la Mujer, ya que según aseguraron "ha puesto en riesgo la investigación". En tanto, esperan que las autoridades correspondientes puedan capturar al principal sospechoso del crimen, Josimar Cabrera Cornejo. 📌Más información en latinanoticias.pe ♬ sonido original - Latina Noticias

¿Qué se sabe del caso?

El 9 de agosto fue la última vez que la familia tuvo contacto con Sheyla. Según su madre Helga Rosillo, previo a desaparecer, la joven realizó una videollamada en la que le expresó su intención de separarse de Josimar Cabrera Cornejo, su esposo, y denunciarlo por maltrato. La familia asegura que Sheyla no soportaba la convivencia ante los constantes episodios de evidencia.

Cámaras de seguridad captaron al esposo de la peruana desaparecida en EE. UU., caminando alterado y horas más tarde arrastrando un bulto tapado en bolsas.

El hombre, junto a sus tres hijos retornó al Perú y fue intervenido por la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aunque horas más tarde recuperó la libertad al no haber ninguna denuncia en su contra. Actualmente los menores de edad, se encuentran en custodia del Estado y tanto la familia de Sheyla como la de Josimar, vienen luchando por obtener la custodia.

Mientras tanto se sabe que hay personal del Ministerio de la Mujer en la casa de los familiares de la fallecida brindando apoyo. De esta manera, la familia confirmó el hallazgo sin vida de Sheyla Gutiérrez Rosillo en Estados Unidos, actualmente las autoridades de dicho país y peruanas vienen realizando las investigaciones correspondientes.