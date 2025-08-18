Juan Manuel Vargas revela que piensa lanzarse como alcalde de conocido distrito: "Ya saben"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Juan Manuel Vargas sorprendió durante una entrevista al revelar que piensa lanzarse como alcalde de un conocido distrito. Aunque aclaró que todavía no es candidato oficial, el exfutbolista de Universitario de Deportes dejó entrever que su decisión estaría casi tomada, pues quiere retribuir el cariño de los vecinos con trabajo real.

Loco Vargas piensa lanzarse como alcalde

En una reciente edición de su programa de YouTube La parrilla del Loco, Juan Manuel Vargas soltó una bomba que rápidamente hizo eco en redes sociales: dejó entrever que planea convertirse en alcalde de Magdalena del Mar.

La revelación se dio en medio de risas y anécdotas con su excompañero, Roberto Guizasola, quien no dudó en bromear sobre el futuro político del exjugador de Universitario de Deportes.

Vargas señaló que todavía no será candidato oficialmente, pero dejó claro que lo está pensando seriamente. " A mi gente de Magdalena, ahora no me lanzaré de alcalde, pero pronto me voy a lanzar ", soltó entre risas, generando sorpresa entre los seguidores que no esperaban semejante primicia en medio del programa.

El exjugador de Universitario de Deportes contó que el cariño por el distrito no es reciente. Desde hace varios años vive en Magdalena del Mar, donde se ha ganado el afecto de los vecinos gracias a su cercanía y sencillez. Este fuerte vínculo con la zona sería, justamente, el motivo que lo anima a dar el salto a una carrera política municipal.

¿Loco Vargas es "Embajador de Magdalena"?

Roberto Guizasola avivó la conversación al bromear que el Loco Vargas es prácticamente un símbolo del distrito. "Eres un embajador de Magdalena", le dijo, mientras revelaba que planea abrir una nueva sede de su ONG La Casa de Alejita en ese mismo distrito.

Es importante señalar que La Casa de Alejita es una organización dedicada a brindar apoyo académico y deportivo a niños y adolescentes, y que ya ha demostrado tener un impacto positivo en otras partes de Lima.

La idea de expandir este modelo de formación a Magdalena del Mar pareció entusiasmar al Loco Vargas, quien aseguró que quiere seguir vinculado a proyectos sociales que beneficien a los más jóvenes.

En medio de ese intercambio de ideas, el exjugador de la 'U' aprovechó para lanzar su sorprendente confidencia. " Yo me voy a lanzar de alcalde... ", dijo, dejando claro que su interés va mucho más allá de jugar al entrevistador en su canal de YouTube.

