Ministerio de la Mujer realiza gestiones con Cancillería para repatriar restos de Sheyla Gutiérrez

En declaraciones a la prensa, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, dio a conocer que desde su cartera se vienen realizando las gestiones correspondientes con el Ministerio de Relaciones Exteriores para repatriar los restos de Sheyla Gutiérrez, quien estuvo desparecida desde el 9 de agosto en Estados Unidos y cuyo cadáver fue hallado recientemente.

Repatriarán cuerpo de Sheyla Gutiérrez

Tras participar del Festniño Carmelino 2025, en conmemoración del Día del Niño, la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, fue consultada por el caso de Sheyla Gutiérrez, ante ello dio las condolencias a la familia de la mujer.

"En primer lugar, darles las debidas condolencias a la familia. Creo que nada que les pueda decir, al papá, la mamá, a la familia, va a mitigar el dolor que pueden sentir", señaló.

Asimismo, resaltó que su cartera acompañó a la familia Gutiérrez desde el primer momento, inclusive se han hecho coordinaciones para que los hijos de la fallecida pasen por exámenes psicológicos y anunció que los menores están con la familia materna. Además, dio a conocer que las investigaciones continúan.

" En este momento hay una acción articulada con la Cancillería para repatriación del cuerpo. Nosotros hemos coordinado para que los niños pasen por los diferentes exámenes, sobretodo psicológico. Ahora los niños ya están con la familia, con los abuelos, la [familia] materna", informó.

Familia confirma hallazgo sin vida

Jessy Gutiérrez, hermana de Sheyla Gutiérrez, confirmó el fallecimiento de su hermana, cuyos restos fueron hallados el último sábado 16 de agosto. La confirmación se dio en medio del rechazo hacia una publicación en X del Ministerio de la Mujer, que posteriormente fue borrada, en donde informaban del hallazgo.

"Confirmamos el tuit que, ya teníamos conocimiento desde ayer, emitido por el Ministerio de la Mujer. Lamentamos profundamente su publicación, pues ha puesto en riesgo la investigación que se viene desarrollando en Estados Unidos y también el trabajo que se realiza en el Perú", señaló en declaración a Latina Noticias.

Asimismo, pidió a la institución consultar a la familia previamente, pues consideró que la acción pone en riesgo la captura del "principal sospechoso".

"Entendemos que puede existir un trasfondo político, pero lo que debe primar es el respeto a la familia y a la memoria de mi hermana. Este tipo de acciones arriesgan la captura del principal sospechoso del homicidio de mi hermana", dijo.

Es por este triste hallazgo que la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, informó que ya se vienen realizando las gestiones para repatriar los restos de Sheyla Gutiérrez, la peruana que desapareció en Estados Unidos y fue hallada sin vida el último sábado 16 de agosto.