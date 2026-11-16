Grupo 5 hizo bailar a cientos de fieles en misa del papa León XIV con "Alma Misionera"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La música también se convirtió en protagonista de la despedida del papa León XIV del Perú. La popular agrupación norteña Grupo 5 puso el cierre musical a la multitudinaria misa celebrada este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, con el conocido tema religioso "Alma Misionera", que animó a los miles de fieles congregados para acompañar al Santo Padre en su última actividad pública en territorio peruano.

La presentación estuvo encabezada por Christian Yaipén, vocalista principal de la orquesta chiclayana, quien interpretó la canción con el característico ritmo de cumbia norteña de la agrupación. La propuesta musical convirtió los últimos momentos de la celebración en un ambiente de alegría y entusiasmo entre los asistentes.

El tema, conocido por su mensaje de fe y compromiso misionero, fue adaptado al estilo musical del Grupo 5, que logró conectar la música popular con el carácter religioso del encuentro. De esta manera, la agrupación ofreció un espectáculo especial para acompañar la despedida del pontífice.

Christian Yaipén continuó con canciones religiosas y cumbias

La interpretación de "Alma Misionera" no fue el único momento musical de la agrupación durante esta jornada. Christian Yaipén continuó con otros temas de corte religioso, manteniendo el estilo que caracteriza a la orquesta y que animó a los asistentes de la misa multitudinaria.

La presentación musical acompañó el ambiente festivo que se vivió en Las Palmas después de la celebración eucarística. Los asistentes pudieron disfrutar de una propuesta diferente, en la que los ritmos de la cumbia peruana se combinaron con canciones vinculadas a la fe católica.

Posteriormente, mientras el papa León XIV se retiraba del recinto junto a su comitiva oficial, Grupo 5 cerró su breve participación interpretando algunas de sus propias cumbias. Así, la agrupación puso fin a la jornada musical que acompañó el encuentro religioso.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Tras la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, los fieles recibieron agua para refrescarse y aliviar el intenso calor, mientras disfrutaban al ritmo de la cumbia del Grupo 5. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

Papa León XIV se dirigió al aeropuerto del Callao

Mientras la agrupación culminaba su presentación, el pontífice continuó con el desplazamiento previsto para su despedida del país. León XIV se dirigió hacia la Base Aérea del Callao, donde se encuentra el Grupo Aéreo N.° 8, para participar en una ceremonia protocolar antes de abordar el avión que lo trasladaría de regreso a Roma, Italia.

Esta actividad representa el cierre de su visita apostólica al Perú, que incluyó encuentros con comunidades religiosas y miles de fieles en distintas ciudades.

Grupo 5 aportó un momento musical particular a la despedida del papa León XIV, al llevar una versión tropical de "Alma Misionera" a una celebración multitudinaria. La cumbia norteña acompañó así los últimos instantes del encuentro entre el pontífice y los peruanos.