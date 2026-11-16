Papa León XIV se despide con emotivo mensaje: "¡Que Dios te bendiga, mi Perú!"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV se despidió del Perú con un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a todos los peruanos. Durante la multitudinaria misa celebrada este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, el pontífice expresó su gratitud por el recibimiento y las muestras de cariño que recibió durante su visita apostólica, que incluyó encuentros con miles de fieles en diferentes regiones del territorio nacional.

Al cierre de la celebración religiosa, el Santo Padre destacó los momentos compartidos durante su permanencia en el país y dedicó una especial bendición a la nación, con una frase que marcó su despedida: "Que Dios te bendiga, mi Perú".

León XIV agradeció al Perú por los días de comunión y encuentro

En sus palabras finales, el pontífice manifestó que la experiencia vivida durante su visita apostólica le dejó una profunda gratitud hacia Dios por los momentos compartidos con los peruanos.

"Al final de mi visita, no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión, gracias Perú", señaló ante la multitud congregada en la Base Aérea Las Palmas.

Con este mensaje, León XIV puso en valor los días de encuentro con las comunidades peruanas y las actividades religiosas que desarrolló durante su recorrido. Su despedida estuvo marcada por el agradecimiento a los fieles que lo acompañaron en las distintas jornadas de su visita apostólica.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Tras finalizar la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV expresó su profunda gratitud al pueblo peruano y agradeció por el cariño recibido durante su visita apostólica. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 16, 2026

¿A qué hora parte rumbo al Vaticano y cuándo llegará a Roma?

De acuerdo con el programa divulgado por la Santa Sede, el Santo Padre tiene previsto abandonar territorio peruano a las 13:45 horas , desde la Base Aérea del Callao, donde se encuentra el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta será la última etapa de su recorrido antes de emprender el viaje de retorno al Vaticano.

La partida está programada para después de su encuentro con los fieles en Lima, una celebración que representa el cierre de sus actividades públicas en el país. Durante su recorrido apostólico, León XIV visitó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de realizar actividades en Cajamarca.

El itinerario oficial también contempla el horario previsto para el aterrizaje del avión papal en Italia. Según la programación de la Santa Sede, León XIV llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10:25 horas de Italia , equivalente a las 4:25 de la madrugada en Perú.

De esta manera, el viaje de retorno concluirá durante la mañana del martes, después de la despedida que protagoniza en territorio peruano. Sin embargo, el programa difundido no precisa a qué hora el pontífice ingresará posteriormente al Vaticano, por lo que no existe un horario confirmado para ese momento.