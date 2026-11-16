Cardenal Castillo agradece la visita de León XIV al Perú: "Somos un país clave, y tú lo has vuelto más clave todavía"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la misa en la Base Aérea Las Palmas, el cardenal Carlos Castillo destacó la importancia del Perú y agradeció al papa León XIV por fortalecer los vínculos con el país durante su visita apostólica.

El reconocimiento a la trayectoria pastoral de Robert Prevost en el Perú

Durante su intervención tras concluir la celebración litúrgica en el distrito de Santiago de Surco, el cardenal Castillo subrayó que el obispo de Roma conoce de cerca la realidad social y eclesial del país debido a los años en los que residió y desempeñó su labor misionera en territorio nacional antes de asumir el pontificado.

"Porque el Perú, como decimos acá los peruanos, con todas las mezclas que hemos tenido, somos un país clave y tú lo has vuelto más clave todavía", expresó Castillo al finalizar su intervención.

En esa línea, el representante de la Iglesia católica peruana afirmó que el santo padre retornó a una tierra que considera su hogar, destacando que los encuentros sostenidos con las diversas delegaciones de fieles dejaron un mensaje significativo para la comunidad católica nacional.

Balance de los recorridos y la cercanía con las comunidades locales

El arzobispo de Lima también hizo énfasis en el impacto espiritual de la gira apostólica, señalando que la presencia de León XIV permitió reafirmar los lazos históricos y afectivos que mantiene con la población peruana tras su paso por distintas jurisdicciones del país.

"El Perú es un país clave y tú lo has vuelto más clave todavía", reiteró el cardenal durante el acto protocolar de despedida ante las autoridades eclesiásticas, civiles y cientos de miles de asistentes congregados en el recinto aéreo.

Asimismo, Castillo recordó que a lo largo de su itinerario oficial el pontífice visitó diversas localidades y compartió con comunidades que forman parte fundamental de la historia de la Iglesia en el Perú, agradeciendo finalmente su disposición para reencontrarse con las personas que acompañaron su trayectoria pastoral.

En ese sentido, el papa León XIV recibió el saludo institucional del clero peruano y el reconocimiento de las autoridades eclesiásticas tras concluir una jornada marcada por la multitudinaria participación de los fieles en la Base Aérea Las Palmas.

Con este mensaje de despedida pronunciado por el cardenal Carlos Castillo, el sumo pontífice cerró oficialmente las actividades litúrgicas de su visita apostólica al Perú, reafirmando los lazos históricos, espirituales y pastorales construidos durante sus años de servicio en el país antes de iniciar su retorno hacia Roma.