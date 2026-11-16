Papa León XIV recibe nacimiento peruano de manos del cardenal Carlos Castillo durante misa

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un momento de emoción y afecto se vivió durante la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, cuando el cardenal Carlos Castillo le entregó un nacimiento peruano como muestra de cariño y agradecimiento por su visita apostólica al Perú.

Papa León XIV recibe nacimiento peruano

El obsequio fue presentado en representación de toda la Arquidiócesis de Lima y estuvo acompañado de unas emotivas palabras del arzobispo, quien expresó su gratitud al Santo Padre por su paso por el país y destacó el significado religioso y cultural de este presente.

Durante su intervención, el cardenal explicó que se trataba de un nacimiento inspirado en las tradiciones peruanas, elaborado con materiales representativos del país, como madera y plata.

"A nombre de toda la arquidiócesis entregamos un pequeño regalo al Santo Padre, eso que nosotros llamamos un nacimiento porque en otras partes se le dice pesebre. No podemos sacarlo porque son muchas piezas, pero es todo inspirado en el Perú. Este nacimiento es de madera y de plata peruana", manifestó.

De esta manera, Carlos Castillo destacó que el regalo no solo representaba una muestra de afecto hacia el pontífice, sino también una expresión de la identidad peruana y de la fe de los fieles que participaron en su visita apostólica.

Cardenal Carlos Castillo dedica emotivo mensaje al papa León XIV

En otro momento de su intervención, el cardenal Carlos Castillo relacionó el significado del nacimiento con el inicio del tiempo de Adviento, periodo de preparación para la celebración de la Navidad, que comenzará después de noviembre.

"Quiero recordarle que con este nacimiento, después de este mes de noviembre que nos has visitado, comenzamos el Adviento, que nos recuerda que tú has pasado anunciándonos el Evangelio y para que a partir de ahí se regenere y renazca la Iglesia a nivel mundial", expresó.

Asimismo, el arzobispo resaltó la importancia del Perú dentro de la iglesia y agradeció al Santo Padre por fortalecer ese vínculo durante su recorrido por el territorio nacional.

"Con todas las mezclas que hemos tenido somos un país clave y tú lo has vuelto más clave todavía", agregó.

Finalmente, la ofrenda se convirtió en uno de los momentos simbólicos de la ceremonia de despedida del papa León XIV en Lima, donde miles de fieles se congregaron en la Base Aérea Las Palmas para participar en la misa y acompañar al pontífice en su última jornada de actividades en el Perú.