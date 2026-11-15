RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Arte peruano presente

Misa de León XIV en Pucallpa: ¿Qué representan los símbolos se arte kené que el papa llevó en su indumentaria?

Durante su eucaristía, el papa León XIV rindió homenaje a la cosmovisión de la Amazonía peruana al lucir ornamentos litúrgicos y una casulla diseñados por artistas locales e inspirados en el arte shipibo-konibo.

El santo padre lució prendas que evocaron arte shipibo.
El santo padre lució prendas que evocaron arte shipibo. (Composición EXitosa)

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/11/2026

Síguenos en Google News Google News

La histórica visita del papa León XIV a la región Ucayali dejó momentos de profunda conexión cultural y espiritual. Durante la solemne ceremonia eucarística celebrada en la Villa Deportiva Regional de Pucallpa (La Videnita), uno de los detalles que mayor asombro y admiración despertó fue la indumentaria litúrgica utilizada por el Santo Padre y los obispos participantes.

El arte shipibo-konibo y el significado del kené

El escenario de la celebración y los ornamentos sacerdotales destacaron por su colorida ambientación inspirada en la tradición ancestral de los pueblos amazónicos.

El obispo de Roma lució una casulla de color verde confeccionada especialmente por la destacada artista ucayalina Chonon Bensho, en colaboración con Vilca Gonzales y Pedro Favaron, quienes elaboraron los diseños originales.

Chonon Bensho fue la encargada principal del diseño.
Chonon Bensho fue la encargada principal del diseño.

Los motivos gráficos impresos en las prendas responden a la cosmovisión del pueblo shipibo-konibo, centrándose de manera especial en el kené, una expresión artística milenaria cuyos trazos geométricos representan ríos, bosques, plantas medicinales y diversos aspectos espirituales de esta comunidad indígena.

De Ucayali al Vaticano: papa León XIV recibe emotivo copón y patena durante misa en Pucallpa
Lee también

De Ucayali al Vaticano: papa León XIV recibe emotivo copón y patena durante misa en Pucallpa

Entre los elementos más llamativos destacó el koros kené, un diseño con forma de cruz que simboliza el diálogo profundo entre la sabiduría ancestral amazónica y la simbología cristiana.

Detalles de la indumentaria y el trabajo de Cárceles Productivas

Asimismo, la mitra papal de color blanco incorporó elementos gráficos que evocan la rica biodiversidad de la selva, destacando la insignia de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), cuyos tonos verdes y naturales aluden a los bosques y los pueblos originarios que habitan la región.

Fieles ya forman filas en Base Aérea Las Palmas para misa que oficiará el papa León XIV este lunes
Lee también

Fieles ya forman filas en Base Aérea Las Palmas para misa que oficiará el papa León XIV este lunes

La jornada también visibilizó el talento local a través de otro elemento central: la silla utilizada por el papa León XIV fue elaborada por internos que participan en los talleres del programa Cárceles Productivas, impulsando la reinserción y el desarrollo de habilidades laborales para personas privadas de libertad.

De esta forma, la misa en La Videnita se convirtió en una muestra viva de integración, donde el arte shipibo-konibo y el esfuerzo artesanal resaltaron en el corazón de la Amazonía peruana.

Temas relacionados Arte kené casulla Misa en La Videnita Papa León peru Pucallpa Pueblos Originarios Amazónicos símbolos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA