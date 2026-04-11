Ley seca por Elecciones 2026: Municipalidad de Lima distribuye actas en tiendas para evitar venta de alcohol

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas del inicio de las Elecciones Generales 2026, la Municipalidad de Lima asegura el cumplimiento de la vigente Ley Seca al recorrer distintos locales comerciales en el Centro de Lima mediante la distribución de actas de exhortación.

MML inicia acciones para asegurar cumplimiento de Ley Seca en Lima

Este sábado 11 de abril, personal de Fiscalización de la comuna limeña ejecutó esta accion a fin de hacer cumplir la prohibición de la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas desde hoy a las 8 de la mañana.

Esta norma se encuentra establecida en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones N.° 26859, y ordena que el plazo se cumpla desde hoy a las 8:00 horas hasta las 8:00 horas del lunes 13 de abril. De esta forma, bares, discotecas y licorerías deberán permanecer cerrados en todo el país.

La disposición fue emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y será supervisada por el Jurado Nacional de Eleccines (JNE) para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada electoral.

📢 ¡Atención! En estas Elecciones 2026 entra en vigencia la Ley Seca



Desde el sábado 11 (8:00 a.m.) hasta el lunes 13 (8:00 a.m.) 🚫 queda prohibido el alcohol: no se vende, no se consume y bares, discotecas y licorerías deberán permanecer cerrados en todo el país. pic.twitter.com/2KxRn0F8ch — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 11, 2026

La comuna edil, presidida por el alcalde Renzo Reggiardo, recordó que el incumplimiento de la normativa conllevará a la aplicación de sanciones provisionales, de acuerdo al régimen vigente.

¿Qué es la Ley Seca y cuál es su finalidad durante Elecciones?

En el Perú, la Ley Seca es una restricción temporal durante el período electoral que prohibe la venta y comercialización de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, así como el funcionamiento de establecimientos dedicados a su venta exclusiva, como licorerías, bares o discotecas.

Es importante recordar que la norma no prohíbe específicamente el consumo privado en el hogar si ya se tenía el alcohol antes de que inicie la restricción. Sin embargo, las autoridades suelen recomendar evitar el consumo público y excesivo.

La Ley Seca busca promover que los electores voten de manera sobria y responsable, evitar incidentes de violencia o disturbios cerca de los centros de votación y facilitar el trabajo en las mesas de sufragio.

Peruanos en Nueva Zelanda, Australia y otros países ya emitieron su voto

Arrancó la jornada electoral en el extranjero. La Cancillería del Perú informó que los peruanos residentes en Nueva Zelanda ya se encuentran emitiendo su voto desde este sábado 11 de abril, marcando el inicio de las Elecciones Generales 2026.

Desde las 2 de la tarde (hora peruana) del sábado, los connacionales en Wellington acudieron a sufragar a la Embajada peruana, sede oficial de votación donde se instalaron tres mesas electorales para 841 electores.

Después de Nueva Zelanda, le sigue Australia como el segundo país en abrir sus nueve mesas con 4201 electores, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, Tokio, en Japón, contará con 25 mesas y 12.031 electores.

A horas del inicio de las Elecciones 2026 en el Perú, la Municipalidad de Lima repartió actas de exhortación en tiendas del Centro de Lima para evitar la venta de bebidas alcohólicas.